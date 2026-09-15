Portekiz basınında yer alan haberler, Suudi kulübü Al Nassr'ın geleceğiyle ilgili beklenmedik bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Habere göre, beş yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum, kulübü Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan satın almak için resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

En büyük sürpriz ise konsorsiyum üyelerinin kimliğinde. Grupta, Al Nassr'ın kaptanı ve gol makinesi Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra RedBird Capital'in CEO'su ve İtalyan kulübü Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile iş insanları İbrahim el-Muheydib, Muhammed el-Hariciy ve Şeref el-Hariri yer alıyor.

Portekiz gazetesi "A Bola"nın aktardığına göre, Ronaldo'nun bu konsorsiyuma dahil olması, geçtiğimiz yıllarda sahada ve saha dışında kulübün en öne çıkan yüzü olan yıldızın Al Nassr'la ilişkisini tamamen yeni bir aşamaya taşıyabilir.

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Satın alma işleminin başarıya ulaşması halinde Portekizli yıldız, yalnızca takımın kaptanı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Suudi liginde transferinden bu yana bağ kurduğu kulübün yatırımcılarından birine dönüşecek. Bu adım, ona Al Nassr'ın geleceğini şekillendirmede daha büyük bir rol tanıyabilir.

Bilgilere göre konsorsiyum, Al Nassr'da kontrol hissesine sahip olan Kamu Yatırım Fonu'ndan kulübü satın almak için bir teklif sunmaya çalışıyor. Bu da önümüzdeki müzakereleri kulübün geleceği açısından belirleyici bir noktaya dönüştürüyor.

Her yatırımcıdan 100 milyon dolar

A Bola, konsorsiyumun yatırım planının, beş üyenin her birinin yaklaşık 100 milyon dolar aktarmasını gerektirdiğini ortaya koyuyor. Yani grup, satın alma işlemini ve kulübün geleceğini desteklemek amacıyla dev bir sermaye sağlamaya hazırlanıyor.

Konsorsiyum, Ronaldo ve Cardinale'nin yanı sıra İbrahim el-Muheydib, Muhammed el-Hariciy ve Şeref el-Hariri olmak üzere üç Suudi yatırımcıyı da barındırıyor. Bu da gruba hem yatırım deneyimi hem de Suudi spor pazarıyla doğrudan ilişki karışımı kazandırıyor.

Ayrıca RedBird Capital'i yöneten ve Milan'ın sahibi olan Gerry Cardinale'nin varlığı projeye uluslararası bir boyut ekliyor; özellikle de Amerikalı iş insanının spor kulüplerini yönetme ve futbola yatırım yapma konusunda deneyime sahip olması nedeniyle.

Yatırım fonuyla belirleyici bir toplantı

Portekiz raporuna göre, RedBird ve konsorsiyum temsilcilerinin önerilen teklifi görüşmek üzere önümüzdeki dönemde Kamu Yatırım Fonu yetkilileriyle bir toplantı yapmaya hazırlanmasıyla süreç şu anda hassas bir aşamaya giriyor.

Kamu Yatırım Fonu'nun tutumu projenin akıbetini belirlemede belirleyici olacak; zira fonun onayı Al Nassr'ın mülkiyetinin yatırım konsorsiyumuna geçmesinin önünü açacakken, teklifin reddedilmesi müzakerelerin durmasına yol açabilir.

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Bu haberler, Al Nassr'ın sportif ve yatırımsal düzeyde farklı bir aşama yaşadığı bir dönemde geliyor. Bu da kulübün mülkiyet yapısındaki herhangi bir değişikliği, önümüzdeki dönemin hatlarını yeniden çizebilecek bir olay haline getiriyor.

Bu müzakerelerin resmi bir anlaşmaya dönüşmesi halinde ise bu, yalnızca yatırımın değeri nedeniyle değil, Al Nassr'ı yeni bir aşamaya taşımayı amaçlayan grupta Ronaldo'nun bulunması nedeniyle de Suudi futbol tarihinin en dikkat çekici satın alma işlemlerinden biri olacak.