Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nın teknik ekibi, takımın tarihi kaptanı Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasına sahne olan büyük krizin ardından oynanacak ilk maç olan Danimarka ile beklenen karşılaşmaya çıkacağı resmi kadroyu açıkladı.

Tarihi kaptan Cristiano Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka ile beklenen karşılaşmanın arifesinde milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nda eşi görülmemiş bir kriz patlak verdi; böylece ülkesinin forması ile 23 yıl süren ilişkisine son vermiş oldu.

Hücumun başında, Ronaldo'nun yokluğunu telafi etmek için ilk 11'de yer alan Paris Saint-Germain forveti Gonçalo Ramos bulunuyor; kendisine hızlı ikili Rafael Leão ve Pedro Neto destek veriyor. Orta sahanın başında ise Vitinha ve Rúben Neves'in yanında Bruno Fernandes yer alıyor.

Portekiz Milli Takımı, kaptan krizinin yansımalarını aşmak ve inatçı Danimarka Milli Takımı karşısında olumlu bir sonuçla ayrılmak için savunma hattında Rúben Dias ve Nuno Mendes'in sağlamlığına ve parlayan kalecisi Diogo Costa'ya güveniyor.

Portekiz'in bu haftaki Danimarka karşılaşması için kadrosu şöyle oluştu:

Kaleci: Diogo Costa.

Savunma: João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Orta saha: Vitinha - Rúben Neves - Bruno Fernandes.

Hücum: Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Ramos.





Buna karşılık, Danimarka Milli Takımı'nın kadrosu ise şöyle oluştu:

Kaleci: Mads Hermansen.

Savunma: Joachim Andersen - Oliver Provstgaard - Joakim Mæhle - Rasmus Nissen Kristensen.

Orta saha: Pierre-Emile Højbjerg - Morten Hjulmand - Mikkel Damsgaard.

Hücum: Adam Daghim - Mohamed Daramy - Rasmus Højlund.











