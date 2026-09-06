Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun cumartesi günü Al Ittihad karşısında ortaya koyduğu sönük performans, Portekizli efsanenin takımın oyununa etkisi üzerine tartışmaların kapısını yeniden araladı.

Al Nassr, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin içinde bulunduğumuz 2026-27 sezonundaki ilk yenilgisini Al Ittihad karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Suudi spor gazetecisi Abdulkerim el-Zamil, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da kullanılış biçimine dair görüşünü ortaya koyarak, Portekizli forvet sahada olduğunda takımın pratikte on kişiyle mücadele ettiğini savundu.

El-Zamil, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Al Nassr, Ronaldo sahadayken gol atsa bile eksik oynuyor; bu bir gerçek, bazıları bunu görmezden geliyor."

Oyuncu ile kulübün hedefleri arasındaki farka dikkat çeken el-Zamil şöyle açıkladı: "Al Nassr'ın hedefi şampiyonluk, Ronaldo'nun hedefi ise bininci gol."

El-Zamil, çözümün mutlaka Ronaldo'yu dışlamak olmadığını, aksine oynama süresini sınırlamak olduğunu düşünüyor ve ondan ikinci yarıda daha fazla yararlanılmasını öneriyor. Şunları ekledi: "Oynama süresini ikinci yarıyla sınırlamak hem onun hem de takımın yararına!"

Al Nassr'ın puanı 12'de kalarak ikinci sırada yer aldı; "El-Alemi"nin bu yenilgisi liderliği Al Hilal'e sağlarken, Al Ittihad 11 puanla dördüncü sıraya yükseldi.