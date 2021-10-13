Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Ronaldo'ya övgülerde bulundu.

Manchester United yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna kattı ve Portekizli yıldız, geldiği ilk günden itibaren attığı gollerle Premier Lig’e damga vurmayı başardı.

Ronaldo yükselen grafiğini millî formayla da devam ettirmeyi başardı. Yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'in Lüksemburg'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikisi penaltıdan olmak üzere üç gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, bununla birlikte uluslararası maçlarda 10 kez hat-trick yapan ilk erkek futbolcu oldu. Portekizli yıldızın takım arkadaşı Bruno Fernandes de Ronaldo’ya övgü dolu sözler söyledi.

Neler söylendi?

Fernandes, maçın ardından TNT Sports’a konuştu vatandaşı Ronaldo’ya övgülerde bulundu: “Ne söylerseniz söyleyin, kolay gol diye bir şey yoktur. Orada olmalı, golü hissetmelisiniz. Ronaldo doğru yerde bulunuyor ve golleri atıyor.”

“Doğru yerde olduğunuzda da golü atmak zordur. Başaramayan oyuncular ama o, her zaman başarıyor.”

“Ronaldo ilginç bir şey söylemişti. O, rekorları takip etmiyor; rekorlar onu takip ediyor.”

“Ben de bunun doğru olduğunu düşünmeye başlıyorum çünkü gol atma yeteneği, doğru zamanda doğru yerde olma öngörüsü gerçekten inanılmaz.”

Manchester United'ı neler bekliyor?

Kırmızı Şeytanlar, 16 Ekim tarihinde Leicester ile, 24 Ekim'de ise Liverpool ile mücadele edecek.

Manchester Uniteed, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim tarihinde Manchester United ile karşılaşacak.

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