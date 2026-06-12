Ronaldo, Portekiz basınıyla yaşadığı tartışmada sert bir şekilde karşılık verdi: "Sizler..."

Portekiz milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmeden hemen önce Cristiano Ronaldo, orada bulunan basına açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin son maçlarını izleyip izlemediklerini merak etti.

Ronaldo, Portekiz'in son iki hazırlık maçında forma giydi. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, iki maçta da ilk 11'de yer aldı.

Şili'ye karşı (2-1 galibiyet) devre arasında oyundan alındı. Nijerya'ya karşı (2-1 galibiyet) ise 64 dakika sahada kaldı.

Özellikle son maç hakkında çok fazla tartışma yaşandı. Al-Nassr'ın forveti birkaç büyük fırsatı kaçırdı ve topun başında birkaç kez kötü görünüyordu.

Fiziksel durumu sorulduğunda, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu sert bir şekilde karşılık verdi. “Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Son maçları izlemediniz mi?”

"Dünya Kupası'na umutla gidiyoruz. Bu nesil oyuncular Portekiz'e büyük zaferler kazandırabilir. Bu Dünya Kupası zorlu geçerse, gerçek şampiyonlar ortaya çıkacaktır," diye konuştu.

Portekiz, Çarşamba günü Dünya Kupası'nın ilk maçında DR Kongo ile karşılaşacak. Ardından Özbekistan ve Kolombiya ile maçlar oynanacak.