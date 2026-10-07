Yeni bir futbol uyanışını yansıtan dikkat çekici bir gelişmeyle, Portekiz Milli Takımı bugün çarşamba günü yayımlanan FIFA dünya sıralamasında ilk beş sıraya girmeyi başardı ve ilk on içinde gerçek bir çıkış yapan tek takım oldu.

Portekiz Milli Takımı tek seferde iki basamak yükselerek beşinci sıraya yerleşti, FIFA'nın milli takımlar sıralamasına ilişkin güncellemelerine göre, son milli ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı tam puandan yararlandı; Norveç ile ikisi gidiş-dönüş olmak üzere Galler ve Danimarka karşısında dört maçlık bir galibiyet serisi elde etti.

Bu yükseliş, ikisi de birer basamak gerileyen Brezilya ve Fas milli takımlarının aleyhine gerçekleşti; iki hazırlık maçında berabere kalarak takılan bu iki takımın gerilemesi, ilk on içindeki diğer tek değişiklik oldu.

İspanya zirvede şahlanıyor

Futbol piramidinin tepesinde, bu yaz ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmanın coşkusunu yaşayan İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ateşli bir başlangıcın ardından sıralamadaki liderliğini pekiştirdi; en dikkat çekeni İngiltere'yi 3-2 yenmesi olmak üzere dört maçlık galibiyet serisi yakaladı, ayrıca Hırvatistan'a karşı iki, Çek Cumhuriyeti'ne karşı bir galibiyet aldı.

Arjantin, salı akşamı Benin'i 3-0 yenerek duygusal bir galibiyet aldıktan sonra ikinci sıradaki yerini korudu; bu maç, efsanesi Lionel Messi'nin milli takım formasıyla son kez sahaya çıkışına tanıklık etti. Fransa ve İngiltere ilk dörtlüğü tamamlarken, Belçika, Hollanda ve Meksika ilk on içindeki yerlerini korudu.









Peru'yu 4-1, Şili'yi 4-2, Meksika'yı 3-0 ve Kanada'yı 1-0 yenmesini içeren etkileyici dört maçlık galibiyet serisine rağmen, ABD Milli Takımı hiçbir ilerleme kaydedemeden on altıncı sıraya hapsolmuş halde kaldı.

Ruanda kara at

Sürprizler cephesinde ise Ruanda, bu güncellemedeki en büyük sıçramayla dikkatleri üzerine çekti; 29 Eylül'de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Dünya Kupası'na katılmanın en önemli adaylarından biri olan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nı 2-1 yenmesi sayesinde tam dokuz basamak birden yükselerek 119. sıraya ulaştı.

Buna karşılık, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki iki maçını da kaybetmesinin ardından tek seferde sekiz basamak gerileyerek 130. sıraya düşen Sierra Leone en büyük kaybeden oldu.

FIFA sıralamasının bir sonraki güncellemesinin ise önümüzdeki 18 Kasım'da yayımlanması planlanıyor.