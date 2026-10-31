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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Ronaldo'nun yokluğunu Asya'da telafi etmek için: Postecoglou, J-League'den 5 yetenekli isme başvuruyor

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Pakhtakor Tashkent - Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Khaleej U21 - Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Jawwy Elite League U-21
Portekiz
Avustralya
Özbekistan
Suudi Arabistan

"El Alemi" galibiyeti elde etmeyi başaracak mı?

Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, önümüzdeki Asya seferinde, Joy Elit Ligi müsabakalarında mücadele eden 21 yaş altı takımından 5 oyuncudan faydalanmaya karar verdi.

Al-Nassr, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının dördüncü haftasında, yarından sonraki gün Pazartesi, Özbekistan temsilcisi Pakhtakor'a konuk olacak.

Postecoglou, bugün Cumartesi günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden kadrodan bazı önemli isimleri dinlendirmek amacıyla hariç tutmaya karar vermişti; bunlar Portekizli Cristiano Ronaldo ile Fransız Kingsley Coman ve Mohamed Simakan'dı.

Bu eksiklikleri telafi etmek için Avustralyalı teknik adam, başta Abdulrahman Sufyani, Rakan Al-Ghamdi, Awad Aman olmak üzere 21 yaş altı takımının bazı isimlerine, ayrıca kaleciler Abdulhadi Alwan ve Abdulrahman Al-Otaibi'ye şans tanımaya karar verdi.

Gelecek maçlar
Al Khaleej U21

Al Khaleej U21

Jawwy Elite League U-21

01 Kas 2026

Al Nassr U21

Al Nassr U21

PAT

PAT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN

Al-Nassr'ın teknik direktörü, takımın Batı grubundaki durumunu iyileştirecek bir galibiyet elde etmek istiyor; takım bir galibiyet ve bir yenilgiden topladığı 3 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl karşısında ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

Postecoglou'nun bu kararı, 21 yaş altı takımının Joy Elit Ligi'nde önemli bir maça çıkmasına rağmen geldi; zira takım, müsabakaların dokuzuncu haftasında yarın Pazar günü Al-Khaleej'e konuk olacak.

Al-Nassr'ın gençleri, 3 galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiden topladıkları 10 puanla Suudi 21 yaş altı liginin puan tablosunda on birinci sırada yer alıyor ve takımın ertelenmiş iki maçı bulunuyor.

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