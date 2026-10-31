Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, önümüzdeki Asya seferinde, Joy Elit Ligi müsabakalarında mücadele eden 21 yaş altı takımından 5 oyuncudan faydalanmaya karar verdi.

Al-Nassr, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının dördüncü haftasında, yarından sonraki gün Pazartesi, Özbekistan temsilcisi Pakhtakor'a konuk olacak.

Postecoglou, bugün Cumartesi günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden kadrodan bazı önemli isimleri dinlendirmek amacıyla hariç tutmaya karar vermişti; bunlar Portekizli Cristiano Ronaldo ile Fransız Kingsley Coman ve Mohamed Simakan'dı.

Bu eksiklikleri telafi etmek için Avustralyalı teknik adam, başta Abdulrahman Sufyani, Rakan Al-Ghamdi, Awad Aman olmak üzere 21 yaş altı takımının bazı isimlerine, ayrıca kaleciler Abdulhadi Alwan ve Abdulrahman Al-Otaibi'ye şans tanımaya karar verdi.

Al-Nassr'ın teknik direktörü, takımın Batı grubundaki durumunu iyileştirecek bir galibiyet elde etmek istiyor; takım bir galibiyet ve bir yenilgiden topladığı 3 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl karşısında ertelenmiş bir maçı bulunuyor.

Postecoglou'nun bu kararı, 21 yaş altı takımının Joy Elit Ligi'nde önemli bir maça çıkmasına rağmen geldi; zira takım, müsabakaların dokuzuncu haftasında yarın Pazar günü Al-Khaleej'e konuk olacak.

Al-Nassr'ın gençleri, 3 galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiden topladıkları 10 puanla Suudi 21 yaş altı liginin puan tablosunda on birinci sırada yer alıyor ve takımın ertelenmiş iki maçı bulunuyor.