Ronaldo'nun yokluğunda: Portekiz yeni döneminin ilk satırlarını yazıyor ve büyükler arasındaki yerini garantiliyor

Portekiz Milli Takımı, kaptanı Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda da parlamayı sürdürdü ve Norveç karşısında geriye düştüğü maçı 2-1'lik heyecan dolu bir galibiyete çevirerek UEFA Uluslar Ligi'nin çeyrek finaline adını yazdırdı. Bu sonuç, yeni bir yıldızlar neslinin öne çıktığı dönemde, farkı yaratabilecek hücum çözümlerine sahip olduğunu da gözler önüne serdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri Norveç karşısında güçlü bir performans sergileyerek bu takıma karşı aynı skorla ikinci galibiyetlerini elde etti; geçen pazar oynanan karşılaşmayı da kazanmışlardı. Böylece dördüncü grubun liderliğini sürdüren Portekiz, Ronaldo sonrası dönemdeki görünümü ve yeni yüzlerle rekabete devam etme kapasitesi üzerine yürütülen tartışmaları güçlendirdi.

Dengeli bir başlangıcın ardından Norveç Milli Takımı, 26. dakikada skoru açmanın eşiğinden döndü; ancak Diogo Costa, Antonio Nusa'nın şutuna ustalıkla engel oldu. Kristoffer Ajer, 36. dakikada Martin Ödegaard'ın uzak mesafeli bir serbest vuruştan yaptığı pası değerlendirip güçlü bir şutla topu filelere göndererek Norveç'i öne geçirmeyi başardı.

Portekiz'in cevabı gecikmedi; Joao Cancelo, Nuno Mendes'in kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içinden harika bir şutla 38. dakikada beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda temponun görece düştüğü karşılaşmada Erling Haaland, 61. dakikada Norveç'i yeniden öne geçirmenin eşiğine geldi; ancak şutu direğin yanından auta gitti ve altı dakika sonra sakatlanarak sahayı terk etti.

Maç beraberliğe doğru giderken Gonçalo Ramos, Vitinha'nın başlattığı bir atağın ardından Joao Felix'in pasını filelere göndererek 79. dakikada Portekiz'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Francisco Conceiçao'nun 86. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Portekiz Milli Takımı öndeki üstünlüğünü sonuna kadar korudu ve hedeflerinin Ronaldo'nun varlığına bağlı olmadığını kanıtladı.

Grubun diğer maçında Danimarka Milli Takımı, Rasmus Höjlund'un 75. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Galler'i tek golle mağlup etti ve Norveç ile Galler'in üç puan önünde ikinci sıraya yükseldi.