Portekiz, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı ve bugün cumartesi akşamı Braga Belediye Stadı'nda konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftası kapsamında oynandı.

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Portekiz kalesi, 19 Haziran 2021'de Avrupa Uluslar Kupası'nda Almanya'ya karşı alınan (4-2) yenilgiden bu yana ilk kez bir maçta 4 gol gördü.

Daha acı olan ise, Portekiz Milli Takımı'nın resmi bir maçta kendi sahasında tarihinde ilk kez 4 gol geriye düşmesiydi; Bernardo Silva'nın geç gelen golüyle skoru (1-4)'e indirmesinden önce.

Portekiz'in kendi sahasında 4 gol gördüğü son sefer ise 3 Eylül 2010'a dayanıyordu; Guimarães şehrinde Kıbrıs ile (4-4) berabere kaldıkları maça.

Ancak Danimarka karşısındaki yenilgi bir başka olumsuz rekoru da beraberinde getirdi; bu, Portekiz Milli Takımı'nın tarihi boyunca kendi sahasında resmi bir maçta aldığı en ağır mağlubiyetti.

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Bu sonuç aynı zamanda, 26 Haziran 2018'de oynanan bir hazırlık maçında Hollanda karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiden bu yana Portekiz'in en büyük mağlubiyetini temsil ediyor.

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Danimarka Milli Takımı, ikinci yarıda ev sahibine üstünlüğünü kabul ettirdi; Pierre-Emile Höjbjerg'in Rúben Dias'ın elle oynamasının ardından 43. dakikada penaltıdan golü açmasıyla başladı, ardından Rasmus Højlund 50. dakikada skoru ikiye katladı, aynı oyuncu 7 dakika sonra geri dönerek üçüncü golü ekledi.

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Portekiz'in çilesi devam etti; Joachim Andersen 75. dakikada Danimarka'nın dördüncü golünü kaydederek ev sahibini kendi sahasında resmi bir maçta tarihi bir dört gollük geriye düşüşle karşı karşıya bıraktı. Ardından Real Madrid oyuncusu Bernardo Silva, uzatma dakikalarının 3. dakikasında onur golünü attı.

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Yenilgi, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan emekliliğini açıklamasının ardından Portekiz'in oynadığı ilk maçta geldi ve eski milli takım kaptanının onurlandırıldığı gece, takım ve taraftarları için zorlu bir akşama dönüştü.

Portekizli oyuncular, maçın başlamasından önce Ronaldo'yu onurlandırmak için 7 numaralı forma giydiler; tribünlerde de onun milli takım kariyerine yönelik takdir gösterileri yaşandı.

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Ronaldo, 234 maça çıkıp 146 gol kaydederek milli takım kariyerini noktalamış ve Portekiz Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olmuştu; ayrıca takımı 2016'da Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna, 2019 ve 2025 yıllarında iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Ağır yenilgiye rağmen, Portekiz Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi Dördüncü Grup'taki liderliğini kaybetmedi; bu karşılaşmadan önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti ve puanı 12'de kaldı. Danimarka Milli Takımı ise puanını 9'a yükselterek son hafta öncesinde umutlarını korudu.

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Portekiz'i son haftada Galler maçı beklerken, Danimarka Norveç ile karşılaşacak; gruptan çıkacak diğer takımı belirleyecek iki maçta.

Ancak Danimarka karşısındaki yenilgi, Ronaldo sonrası dönemin başlangıcında öne çıkan olumsuz bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçecek; zira Portekiz Milli Takımı'nın, fırsatlarını yüksek verimlilikle değerlendiren bir rakip karşısında yaşadığı büyük savunma sıkıntılarını gözler önüne serdi.