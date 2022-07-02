Ronaldo'nun transfer isteği yorumcular Jamie Carragher ile Gary Neville'ı birbirine düşürdü
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United yönetimine ayrılık talebinde bulunması bir anda transfer gündeminin zirvesine oturdu.
Portekizli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek için böyle bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.
Ronaldo'nun kararı; ekran önündeki atışmalarıyla ünlenen Gary Neville ile Jamie Carragher arasında hararetli bir tartışma başlattı.
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Ne söylediler?
Tartışmanın fitilini Carragher'ın Ronaldo'ya yönelik sert eleştirisi ateşledi.
"Ronaldo tam da düşündüğüm şeyi yaptı, gollerini attı ama takımın seviyesini düşürdü. Transfer talebinde bulunması da; Manchester City'yi Manchester United'a olan sevgisi nedeniyle reddettiği tezini çürütüyor."
Uzun yıllar United forması giyen Neville'ın meslektaşına yanıtı gecikmedi.
"Anlıyorum, her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz, ama hem City'yi United sevgisi yüzünden geri çevirip, hem de bu yaz ayrılmak isteyebilir. Daha önce de ayrılmıştı, ama kulübe olan sevgisi devam etti."
Carragher'ın ikinci mesajı ise alaycı bir tondaydı.
"City Ronaldo'yu istemedi seni (soytarı emojisi). Elvis Manchester'a döndü deyip duran sendin! Elvis binayı terk etti."
Neville, Carragher'ın Elvis Presley göndermesine ünlü şarkıcının "az laf, çok iş" sözlerine sahip şarkısıyla yanıt vererek tartışmaya nokta koydu.
Ronaldo neden ayrılmak istiyor?
Geçen sezon Premier Lig'i altıncı sırada bitiren Manchester United, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Kariyeri boyunca Avrupa'nın iki numaralı kupasında hiç boy göstermeyen Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyor.
Üç-dört yıl daha üst düzey futbol oynamayı planlayan Ronaldo'nun adı ağırlıklı olarak Chelsea ve Bayern Münih ile anılıyor.Daha fazla okuma