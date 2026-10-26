Ronaldo'nun "tartışmalı" golü karar odasına giriyor: itiraz kabul etmeyen bir final

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi Birliği Uyum Komitesi Başkanı Tarık Kiyal, Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftasında oynanan Feysali maçında Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo adına kaydedilen golle ilgili hakem komitesi raporuyla yetinmeyi reddederek, komitenin golü kaydeden oyuncunun kimliğini kesinleştirmek için maçın hakemi Abdullah el-Uveydan'dan resmi bir ifade beklediğini vurguladı.

Kiyal, Suudi "er-Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun golü gerçekten kaydedip kaydetmediği ya da topun Feysali savunmacısı Brezilyalı Andre Jiroto'nun kendi kalesine atmasıyla kaleye girip girmediğine dair tartışmalar ışığında, komitenin olayla ilgili tüm raporları inceleyeceğini söyledi.

Nihai kararın alınmasından önce komitenin bugün pazartesi günü hakemin ifadesini beklediğini ekleyen Kiyal, komitenin golü, raporların incelenmesi sonucunda varılacak sonuca göre kaydedeceğini ve ardından kararını resmi olarak onaylanmak üzere birliğe sunacağını açıkladı.

Kiyal, hakem komitesi raporunun ayrıntılarını veya mevcut kayıtlarda golü kaydeden oyuncunun kimliğini açıklamayı reddederek, Uyum Komitesi'nin kararının nihai ve itiraz edilemez olacağını, hiçbir kulübün veya makamın buna itiraz etme hakkının bulunmayacağını vurguladı.

Komite başkanı, pazartesi günkü toplantıda ayrıca, herhangi bir ihlali tespit etmek ve yönetmeliklerde öngörülen cezaları uygulamak amacıyla, medya koordinatörleri, maç koordinatörleri ve saha müdürlerinin raporları da dahil olmak üzere geçen haftanın raporlarının gözden geçirileceğine dikkat çekti.

Kiyal, sezon başından bu yana komitenin kamuoyuna açıklamadığı birçok kararın alındığını ortaya koyarak, herhangi bir kararın alınmasının aidiyet ve eğilimlerden uzak, doğruluğuna tam olarak kanaat getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı ve el-Ehli kulübünü örnek göstererek, bu kulübün sezon başlangıcından itibaren komite tarafından verilen cezalara en çok maruz kalan kulüp olduğunu açıkladı.