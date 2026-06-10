Ronaldo'nun sönük performansı... Portekiz, Dünya Kupası öncesinde Nijerya'yı zorlu bir maçın ardından yendi

Portekiz milli takımı, yarın Amerika, Kanada ve Meksika'da başlayacak Dünya Kupası'na katılmadan önce yaptığı son hazırlık maçında Nijerya'yı 2-1'lik skorla zorlu bir galibiyetle mağlup etti.

Portekiz'in gollerini Pedro Neto (23. dakika) ve Francisco Conceição (75. dakika) kaydederken, Nijerya'nın golünü Akor Adams (37. dakika) attı.

Portekiz Milli Takımı, 17 Haziran'da Dünya Kupası'na Demokratik Kongo ile oynayacağı açılış maçı için hazırlanıyor. Bu grupta ayrıca Özbekistan ve Kolombiya milli takımları da yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, maçın ilk onbirinde yer aldı ancak 64. dakikada takım arkadaşı Gonçalo Ramos ile değiştirilerek sahadan ayrıldı.

Uluslararası "Sofascore" sitesi, Suudi Al-Nassr'ın yıldızına 10 üzerinden 6,2 puan verdi.

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, kazanmayı çok istediği Dünya Kupası'na birkaç gün kala kadrosuna dahil ettiği oyuncuların çoğunu sahaya sürmeye özen gösterdi.

Öte yandan Nijerya, Portekiz'in bir sonraki rakibi Demokratik Kongo'ya penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası finallerine katılma hakkını kaybetti.