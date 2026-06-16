Ronaldo'nun sahaya çıkmasını tehdit eden fırtına... Portekiz'in Dünya Kupası maçı öncesinde hava durumu uyarıları

ABD’nin Houston kenti, bu sezonun ilk tropikal fırtınasının yarın Çarşamba günü gelmesini büyük bir ihtiyatla bekliyor; bu tarih, Dünya Kupası finalleri kapsamında Portekiz ve Demokratik Kongo milli takımları arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın da gerçekleşeceği gün.

Meteoroloji yetkilileri ilk resmi uyarılarını yayınlayarak, kasırga sezonunun bu Çarşamba günü Meksika Körfezi kıyı şeridinin bir kısmı boyunca fiilen başlayabileceğini ve bunun Houston’da oynanacak maçın saatine (Teksas saatiyle öğlen) denk geleceğini belirtti. Ulusal Kasırga Merkezi, Salı günü yaşanan hava bozukluğunu “muhtemel bir tropikal kasırga” olarak sınıflandırdı.

Alçak basınç sisteminin Salı gecesi ve Çarşamba günü boyunca kıyı şeridi boyunca ilerlemesi ve ardından karaya doğru ilerlemesi bekleniyor. Ulusal Kasırga Merkezi'ndeki meteoroloji uzmanlarının açıklamasında şunlar yer aldı: "Teksas eyaletinin güney ve doğusundaki sakinler, önümüzdeki birkaç gün boyunca şiddetli yağışlara hazırlıklı olmalıdır. Bu yağışlar, hayatı tehdit eden ani ve şiddetli sel baskınlarının yanı sıra kentsel alanlarda ve nehir kıyılarında su baskınlarına yol açabilir."

Houston şehrinin, dört seviyeli bir ölçekte sel riski üçüncü seviye olarak değerlendirilen bölgeler arasında yer aldığı belirtilmelidir. Bu durum, turnuvanın açılış maçının bu şiddetli hava koşullarından nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.