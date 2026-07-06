Ronaldo'nun rüyası sona erdi... İspanya, Portekiz'i Dünya Kupası'ndan eledi

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarını 1-0 mağlup ederek Portekiz'i turnuva dışına çıkardı.

Maçın tek golünü, ikinci yarının uzatma dakikalarında Mikel Merino attı.

Bu sonuçla İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde ABD ile Belçika arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Mikel Oyarzabal, 8. dakikada Danny Olmo'nun savunmayı aşan muhteşem bir derin pasının ardından kaleci Diogo Costa ile tamamen baş başa kalarak maçın ilk fırsatını kaçırdı; ancak yerden vurduğu top sol direğin yanından dışarı çıktı.

Cristiano Ronaldo, 12. dakikada Oyarzabal’ın tehlikesine cevap vermeye çalıştı; topu ile ceza sahasına girdi ve sağ kanattan şutunu çekti, ancak kaleci Unai Simón topu kurtardı ve top köşe vuruşuna dönüştü.

Portekiz'in en önemli fırsatı 41. dakikada sağ kanattan Nuno Mendes'in kısa bir pasla kullandığı köşe vuruşunda geldi; Mendes topu tekrar kontrol ettikten sonra ceza sahasına girip kaleye füze gibi bir şut çekti, ancak top üst direğe çarptı.

Maç, 54. dakikada Portekiz milli takımının bek oyuncusu Nuno Mendes’in yere düşmesi nedeniyle durdu; sağlık ekibi sahaya girerek müdahale etti, ancak Paris Saint-Germain’in yıldızı, Yamin Yamal ile girdiği mücadeleden sonra maça devam edemedi ve sahayı terk etti; yerine Nelson Semedo oyuna girdi.

İspanya, 61. dakikada Dani Olmo’nun ortasında Pedri’nin ceza sahası sınırından çektiği şutla golü yaklaştı, ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

76. dakikada Bruno Fernandes, İspanya ceza sahası içinde düşen topu değerlendirdi; topu kontrol etmek için vücudunu kullanıp ceza sahası içinden şutunu çekti, ancak top yan ağlara gitti.

Maçın tek golü, ikinci yarının uzatma süresinin ilk dakikasında geldi. Mikel Merino, Ferran Torres’ten harika bir pas aldı, Costa ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara sert bir vuruşla gönderdi.