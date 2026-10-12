Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğuna inanıyor ve gol rekorunun hak ettiği takdiri görmediğini düşünüyor.

The Athletic sitesi, Ronaldo'nun CNN Portekiz kanalına verdiği röportajdan bölümler yayınladı. Portekizli yıldız şöyle konuştu: "İnsanlar ortaya koyduğum seviyeye ve gollerime hak ettiği takdiri göstermiyor."

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı, kulüp kariyeri ve Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyeri boyunca çıktığı 1337 profesyonel maçta 980 gol kaydetti.

Ronaldo'ya bin gol barajına ulaşmayı hedefleyip hedeflemediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Her şey doğal akışında gitmeli. 920 gol atsam da, 925 ya da 930 olsa da, tarihin en iyi oyuncusu benim, bu kadar."

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Portekizli yıldız, "Sayılar kendi adına konuşuyor. Eğer o sayıya, yani bin gole ulaşırsam bu inanılmaz bir şey olur ve bu, gerçekleştirmek istediğim bir hedef. Ancak uzun vadeli düşünmüyorum" diye ekledi.

Uzun vadede geleceğine dair tekrar soru yöneltildiğinde Ronaldo, "Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki bir gün uyanırım ve motivasyonumu kaybederim, artık oynamak istemem. Gerçekten ne olabileceğini bilmiyorum" dedi.

Ancak CNN, birkaç saat sonra Cristiano Ronaldo ile yapılan röportajın metnini sildi.