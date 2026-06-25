Ronaldo’nun maaşının onda biri karşılığında… Al-Hilal, Mohamed Salah transferi için rekabete giriyor

Al-Hilal kulübü, önümüzdeki yaz transfer döneminde Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ı kadrosuna katmak için rekabete girdi.

Mohamed Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından Liverpool'daki serüveninin sona erdiğini daha önce açıklamıştı. Bunun üzerine adı, başta Al-Ittihad olmak üzere Suudi Arabistan Ligi'ndeki birçok kulüple anılmaya başlandı.

Güvenilir gazeteci Bruno Andrade, "ESPN" kanalı aracılığıyla Al-Hilal kulübünün Muhammed Salah'ı transfer etmek için güçlü bir şekilde devreye girdiğini açıkladı. Kulüp, önümüzdeki sezon yeni bir forvet transfer etme isteği doğrultusunda, Salah'ı transfer piyasasındaki ana hedefi haline getirdi.

Andrade, "Lider"in Mısırlı yıldıza önümüzdeki 3 yıl için toplam 60 milyon avroluk bir sözleşme teklif edeceğini ve böylece her sezon 20 milyon avro alacağını açıkladı.

Böylece Mohamed Salah, daha önceki basın haberlerinde ortaya çıktığı üzere, Al-Nassr kulübünde yıllık 200 milyon avro kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun maaşının yaklaşık onda birini alacak.

Ayrıca, Mısırlı yıldızın Al-Hilal kulübünden alacağı maaş, basında yer alan haberlere göre yıllık 24 milyon avrodan fazla olan Liverpool’daki maaşından da daha düşük olacak.

Mohamed Salah’ın adı, 2023 yazında yıldız oyuncuların transfer edilmeye başlanmasından bu yana Suudi Arabistan Ligi’ne geçişle anılıyordu; ancak kendisi, İngiliz kulübüyle olan serüveni yakın zamanda sona ermeden önce Liverpool ile sözleşmesini yenilemeyi tercih etmişti.