Ronaldo’nun liderliğinde… Portekiz, Demokratik Kongo’ya karşı hücum gücünü sergiledi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martínez, Demokratik Kongo Milli Takımı ile oynanacak merakla beklenen maçta, deneyim ve gençliğin bir karışımına güvenerek tüm hücum gücünü sahaya sürmeyi tercih etti.

Efsane Cristiano Ronaldo’nun liderlik ettiği bu olağanüstü hücum kadrosu, “Avrupa’nın Brezilya’sı”nın sadece galibiyet peşinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Portekiz Milli Takımı teknik ekibi, Demokratik Kongo ile oynanacak maçta sahaya çıkacak ilk 11'i açıkladı. Kadro şu şekilde:

Kaleci: Diogo Costa.

Defans: Nuno Mendes - Renato Vega - Tomás Araújo - João Cancelo.

Orta saha: Bruno Fernandes - Vitinha - João Neves - Bernardo Silva.

Forvet: Pedro Neto - Cristiano Ronaldo.

Bu kadro, Martinez'in 4-4-3 taktik düzenine güvendiğini gösteriyor. Ayrıca, son üçte bir alanda yoğunluğu artırmak için kanat bekleri Nuno Mendes ve Cancelo'ya net hücum rolleri verilmiş.

Orta saha hattını ise yaratıcı üçlü Bruno Fernandes ve Vitinha ile birlikte yükselen yıldız João Neves yönetiyor; bu kombinasyon, oyun kurma ve maçın ritmini kontrol etmeyi bir araya getiriyor.

Hücumda ise Cristiano Ronaldo, sağ kanatta Bernardo Silva ve sol kanatta Pedro Neto’nun desteğiyle forvet hattını yönetiyor; bu üçlü, hücumda etkili olmak ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin savunmasını aşmak için sahaya sürüldü.

Buna karşılık, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Lionel Mpsi Nzao.

Defans: Aaron Wan-Bissaka - Steve Kabwadi - Axel Tuanzeibe - Chancel Mbemba - Arthur Masuko Kaweela.

Orta saha: Ngalayel Mokaou - Samuel Motusami - Edo Kayembe.

Forvet: Cédric Bakambu - Yuan Wisa.