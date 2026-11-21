Al Ahli, büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan klasikte Al Nassr'a ağır bir darbe vurdu. Roshn Suudi Pro Ligi'nin 9. haftasından ertelenen mücadelede 1-0 geriye düşen Jeddah ekibi, maçı 3-1'lik farklı bir galibiyete çevirdi.

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Üç gollü bu zafer, Jeddah ekibi için sıradan bir galibiyet olmanın ötesinde tarihi bir anlam taşıdı. Al Ahli, başkent temsilcisi rakibine karşı ligde 8 yılı aşkın süredir aldığı en büyük galibiyete imza atarken sezonun kritik bir döneminde yeniden kazanmaya başladı.

Skoru erken açan Al Nassr'ın güçlü başlangıcına rağmen Al Ahli, fırsatları değerlendirerek adım adım maça ortak oldu. Ardından ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi, son şampiyon karşısındaki üstünlüğünü kanıtlayan üç golle mücadeleyi kopardı.

Maça ideal bir başlangıç yapan Al Nassr, 14. dakikada Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo'nun golüyle erkenden öne geçti. Ronaldo, vatandaşı orta saha oyuncusu Samu Costa'nın pasında topu ağlara göndererek takımını öne taşıdı.

Başkent ekibi üstünlüğünü artırmak için uzun süre beklemedi ve yalnızca dört dakika sonra penaltı kazandı. Topun başına geçen Ronaldo, farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendiremedi; şutu, Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin korunduğu kalenin sağ direğinden döndü.

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Top yeniden oyun alanına dönmesine rağmen Al Nassr oyuncuları dönen topu değerlendiremedi ve skor değişmedi. Kaçan penaltı, ev sahibi ekibe maça geri dönmek için büyük bir moral verdi.

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İlk yarının bitiş düdüğü çalmadan önce Al Ahli, Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno ile beraberliği yakaladı. 45+1. dakikada ağları havalandıran Galeno, maçı başa döndürdü ve klasiğin atmosferini ateşledi.

İkinci yarıya belirgin bir hücum anlayışıyla başlayan Al Ahli, öne geçecek golü bulmak için Al Nassr savunmasını baskı altına almayı sürdürdü. Bu bölümde Jeddah ekibi, oyunun temposunu kontrol etmede ve boşlukları değerlendirmede daha başarılı görünüyordu.

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Maçın kırılma anı 71. dakikada geldi. Hakem Al Ahli lehine penaltı kararı verdi ve topun başına geçen İngiliz golcü Ivan Toney, başarılı bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Al Ahli, rakibine toparlanma fırsatı tanımadı ve üçüncü darbeyi indirmek için yalnızca dört dakikaya ihtiyaç duydu. 75. dakikada Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibañez üçüncü golü kaydetti. Bu golle ev sahibi üstünlüğünü pekiştirirken Al Nassr'ı, maçın sonuna kadar aşamadığı zorlu bir tabloyla karşı karşıya bıraktı.

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Al Ahli heybetini geri kazandı

Al Ahli bu galibiyetle, Profesyonel Lig'de Al Nassr karşısında birden fazla gol farkıyla aldığı en büyük galibiyeti 3 Kasım 2018'den bu yana ilk kez elde etti. Al Ahli o tarihte rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Jeddah ekibi ayrıca iki takımın bu organizasyondaki rekabet tarihinde rakibini ikinci kez 3-1 yendi. Al Ahli aynı skoru daha önce 5 Ocak 2012'de elde etmişti.

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Al Ahli, Profesyonel Lig'de Al Nassr karşısındaki galibiyet sayısını 11'e yükseltti; takımın rakibine karşı 13 yenilgisi ve 11 beraberliği bulunuyor. Bu veriler Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi tarafından aktarıldı.

Puan durumunda ise 12. haftada Al Shabab'a 1-6'lık ağır bir yenilgi alan Al Ahli, toparlanarak puanını 24'e yükseltti ve altıncılıktan dördüncülüğe yükseldi.

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Öte yandan Al Nassr'ın serisi sezonun ikinci yenilgisiyle sona erdi. 28 puanda kalan Al Nassr, ikinci sıradaki Al Qadsiah ile puanlarını eşitleyerek üçüncü sırada yer aldı ve bir eksik maçı bulunan lider Al Hilal'in iki puan gerisinde kaldı.

Toney, Al Nassr filelerini sarsmaya devam ediyor

Ivan Toney'nin klasikte attığı gol, Al Ahli'nin galibiyetine yaptığı bir katkıdan ibaret değildi. İngiliz golcünün Al Nassr karşısındaki etkileyici performansının da devamı niteliğindeydi. Toney, Suudi Arabistan Ligi'nde başkent ekibine karşı oynadığı beş maçta gol sayısını dörde çıkardı.

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Son karşılaşmadan önce Al Nassr'a karşı dört maça çıkan Toney, bu maçlarda üç gol atmıştı. Klasikte penaltı noktasından dördüncü golünü kaydeden İngiliz forvet, takımının en önemli rakiplerinden biri karşısındaki dikkat çekici gol karnesini bir kez daha teyit etti.

Transfermarkt verilerine göre Al Nassr, dört golle Toney'nin ligde en çok gol attığı altıncı Suudi takımı oldu. Toney aynı sayıya Al Kholood, Damac, Al Ettifaq ve Al Feiha karşısında da ulaşmıştı.

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İngiliz golcünün kurbanlar listesinde bu takımların önünde yalnızca Toney'nin altışar gol attığı Al Khaleej, Al Riyadh ve Al Fateh ile beşer gol attığı Al Hilal ve Al Qadsiah bulunuyor.

Böylece Al Ahli, dengesini yeniden bulup tarihi bir galibiyete imza atarak üç puandan çok daha fazlasını kazandı. Al Nassr ise kaçan fırsatların bedelini gözler önüne seren yeni bir darbe aldı ve bu bedeli en ağır ödeyen isim Ronaldo oldu.