Hilal kulübü, Suudi Roshn Ligi'ndeki iki takım arasındaki maç sırasında Teavun taraftarlarının bir kısmının attığı tezahüratların ardından sert bir açıklama yayımladı.

Hilal, dün Cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Teavun'un Büreyde'deki sahasında oynanan maçta rakibini 6-0 mağlup etti.

Maçta üzücü bir davranışa sahne olundu; Teavun taraftarlarının bir kısmı, geçtiğimiz yıl acı bir kaza sonucu hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu merhum Diogo Jota'nın adını, arkadaşı Hilal'in Portekizli oyuncusu Ruben Neves'i tahrik etmek amacıyla tekrarladı.

Hilal kulübü, resmi sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı ve olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hilal Kulübü Şirketi, iki takım arasındaki karşılaşma sırasında 'Teavun' kulübü taraftarlarının bir kesiminin, Hilal profesyonel futbol takımının Portekizli oyuncusu Ruben Neves'e yönelik hakaret içeren ve kabul edilemez toplu tezahüratlar attığını; sportif değerler ve ahlakla bağdaşmayan, sahalardaki rekabet ve tezahürat sınırlarını aşan bir davranış sergilediğini takip etmiştir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Şirket, bu tür ihlalleri, özellikle oyunculara veya ailelerine dokunan ya da kişisel düzeyde onlara hakaret etmeyi hedefleyen davranışları kesinlikle reddettiğini vurgulamış; oyunun tüm unsurları için saygıyı ve onuru koruyan bir sportif ortam sağlamanın önemine dikkat çekmiştir. Şirket ayrıca, sportif rekabetin ne denli kızışırsa kızışsın, oyuncuların insani ve kişisel koşullarına dokunmanın veya kayıp duygusunu tahrik ve hakaret aracı olarak kullanmanın gerekçesi olamayacağını belirtmiştir."

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Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Hilal Kulübü Şirketi, yaşananlarla ilgili olarak Suudi Futbol Federasyonu'na şikâyette bulunarak; kulübün ve oyuncularının haklarını koruyacak ve bu tür ihlallerin mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde ele alınmasını sağlayacak yasal işlemleri başlatmıştır."

Açıklama şöyle tamamlandı: "Hilal Kulübü Şirketi, Suudi Futbol Federasyonu'nun sportif rekabeti hakaret içeren uygulamalardan korumayı, Suudi sahalarında saygı ve sportmenlik değerlerini pekiştirmeyi güvence altına alan işlemler yapacağına dair güvenini dile getirmiştir; özellikle bu olayın uluslararası düzeyde geniş yankı bulması ve bu tür uygulamaların, Suudi spor projesinin küresel çapta yaşadığı gelişme ve giderek artan varlığıyla bağdaşmayan olumsuz yansımalar doğurabileceği göz önünde bulundurulduğunda."

Bu olay, Suudi spor camiasında büyük bir öfke dalgasına yol açmıştı; hatta Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, bu taraftarların maçlara girişinin ebediyen yasaklanmasını talep etmişti.