Hakem uzmanı Abdullah el-Kahtani, Suudi Arabistan Roshn Pro Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında oynanan ve 5-3'lük galibiyetle sona eren el-Khuloud maçında Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun iki golünün iptal edilmesine dair tartışmayı sonlandırdı. Büyük bir heyecana ve bol gole sahne olan karşılaşmada, Ronalo'nun geçersiz sayılan iki golü dikkatleri üzerine çekti; Portekizli yıldız daha sonra fileleri havalandırmayı başardı.

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Riyad'daki el-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Halid et-Tarís'in her iki pozisyonda da müdahale etmesiyle Ronaldo'nun iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gol hesabını erkenden artırmanın peşinde olan Nassr kaptanının itirazlarına rağmen, pozisyonların incelenmesi hakem kararlarının doğruluğunu teyit etti.

Abdullah el-Kahtani, Suudi Arabistan'daki "Thmanyah" ağı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Ronaldo'nun 11. dakikadaki ilk golünün iptali kararının doğru olduğunu teyit etti. Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, atağın kurulduğu anda oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğunu gösterince, Nassr kaptanı maçın ilk dakikalarında gol hesabını açma fırsatından mahrum kaldı.

İlk yarının uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında ise, Ronaldo'nun aynı nedenle ikinci golünün iptal edilmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Hakem uzmanı, hakem Halid et-Tarís'in kararını destekleyerek golün iptalinin oyunun kurallarına uygun olduğunu değerlendirdi; böylece Portekizli yıldızın el-Khuloud karşısındaki ilk iki girişimi nihai skora yansımadan kaldı.

İki golün iptal edilmesine rağmen Nassr, karşılaşmayı 5-3'lük sonuçla kazanarak 28 puana ulaştı ve bir maç fazla oynayan el-Kadisiye ile eşit puanla Roshn Ligi puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti. Maç verilerinde yer alan rakamlara göre, Hilal 27 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Diğer tarafta ise el-Khuloud'un puanı 12'de kalarak onuncu sıraya geriledi. Nassr ise Ronaldo'nun iptal edilen iki girişiminin eşlik ettiği tartışmaya rağmen, beş golün kaydedildiği hücum odaklı bir galibiyetle heyecanlı hakem gecesini geride bırakarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeye devam etti.