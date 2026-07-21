İngiliz hakem Anthony Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından hakemliği bıraktığını açıkladı ve yerel, kıtasal ve uluslararası en üst seviyede yüzlerce maç yönettiği yirmi yılı aşkın kariyerine son verdi.

Taylor'ın son maçı, Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya ile Portekiz'i karşı karşıya getiren ve İspanya Milli Takımı'nın uzatma dakikalarında Mikel Merino'nun kaydettiği son dakika golüyle kazandığı karşılaşma oldu. Cristiano Ronaldo turnuvaya veda ederken, La Roja şampiyonluğa uzanan yolunda ilerlemeyi sürdürdü.

47 yaşındaki Taylor, kariyeri boyunca 831 maç yönetti; bunların 432'si 16 sezon boyunca İngiltere Premier Lig'de oynanan karşılaşmalardı. Ayrıca Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan 2024 Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti.

Opta istatistiklerine göre Taylor, Premier Lig tarihinde en fazla maç yöneten üçüncü hakem konumunda; kendisinin önünde yalnızca Mike Dean (560 maç) ve Martin Atkinson (462 maç) bulunuyor.

Taylor, emekliliğini açıkladığı bildiride, "The Athletic" gazetesinin bugün salı günü aktardığına göre şunları söyledi: "En üst seviyede hakemlik yapmak benim için büyük bir onurdu, ancak baskı çok büyük ve gözler üzerinizden hiç eksik olmuyor. Kenara çekilmenin ve kariyerimde yeni bir sayfa açmanın doğru zamanının geldiğini hissediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yardımcılarım Gary ve Adam'a, hakem meslektaşlarıma ve tüm bu yıllar boyunca futbolda görev yapıp bana destek olan herkese içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Hepsinden önemlisi, bu mesleğin gerektirdiği büyük fedakârlıklara rağmen kesintisiz destekleri için aileme ve dostlarıma teşekkür ediyorum."

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Taylor, biri 2022'de Katar'da, diğeri son turnuvada olmak üzere iki Dünya Kupası'nda maç yönetti. Ayrıca 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası turnuvalarında da maç yönetti.

Kariyerinin öne çıkan diğer duraklarında ise 2017 ve 2020 yıllarında FA Cup finalini, 2015 yılında İngiltere Lig Kupası finalini ve buna ek olarak 2018 yılında Premier Lig'e yükselme play-off finalini yönetmesi yer aldı.

İngiltere Profesyonel Hakemler Komitesi Başkanı Howard Webb, Taylor'ın kariyerini övgüyle karşılayarak şunları söyledi: "Uzun yıllar boyunca İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi ve en başarılı hakemlerden biri olduğunu kanıtladı. Değeri yalnızca sahada ortaya koyduklarıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda meslektaşları ve yeni nesil hakemler için de bir rol model oldu."

Sözlerine şöyle ekledi: "Sahip olduğu profesyonellik, meslektaşlarına ve yükselen hakemlere sunduğu sürekli desteğin yanı sıra, kendine has kişiliğini ve İngiliz hakemlik sisteminin gelişimine yaptığı büyük katkıyı yansıtıyor."