Ronaldo’nun formasıyla ortaya çıktı… Benzema, İtalyan ligi sayesinde Al-Hilal’ın cehenneminden kurtulabilecek mi?

Al-Hilal’ın Fransız forveti Karim Benzema, “X” platformundaki resmi hesabından yeni bir video paylaşarak tartışma yarattı.

Benzema, "X" sitesindeki hesabından bir video paylaştı. Videoda farklı kıyafetler giyen Benzema görülüyordu, ancak en çok dikkat çeken şey, Brezilyalı yıldız Ronaldo Nazário'nun Inter Milan'da giydiği 10 numaralı formayı giymesi oldu.

Fransız forvet, bu videoyu, geçtiğimiz Şubat ayında Al-Hilal'a transfer olduğundan beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, önümüzdeki yaz transfer döneminde kulüpten ayrılacağı söylentilerinin dolaştığı bir dönemde paylaştı.

Bununla birlikte, Benzema’nın Ronaldo’nun formasını giymesi garip görünmüyor ve bu durumun mutlaka Inter Milan’a transfer olacağı anlamına gelmiyor; zira oyuncu, küçük bir çocukken beri Brezilyalı “fenomen”in futbol sahalarındaki idolü olduğunu birçok kez dile getirmişti.

38 yaşındaki oyuncunun, geçen sezonun ikinci yarısında Al-Hilal formasıyla sadece 13 maça çıktığı ve bu maçlarda 9 gol atıp 5 asist yaptığı hatırlanıyor.