Ronaldo'nun formasına ne olacak? FIFA vetosu Cristiano ile Messi'yi eşitliyor

Cristiano Ronaldo tek bir cümleyle 22 yıl süren bir tartışmayı sona erdirdi: "Bugün 7 numaralı formayı hepimizin milli takımına geri vermek için geldim." Portekizli yıldız, bu sözlerle, bugün perşembe günü resmi hesaplarında paylaştığı bir veda videosuyla, 2003'te başlayan ve son durağı geçen eylül ayında Galler karşısında olan kariyerinin ardından milli takımdaki emekliliğini duyurdu.

Mesaj açıktı: Madeira'nın füzesi meşaleyi devrediyor ve Portekiz tarihinin en ünlü formasını, bugün Jorge Jesus tarafından çalıştırılan milli takımda boş bırakıyor. Peki şimdi bu formanın akıbeti ne olacak? Bu efsaneye bir saygı duruşu olarak tamamen emekliye ayrılabilir mi?

7 numaralı formanın akıbeti ne olacak?

Pratik cevap, teorik sorudan önce geldi; zira son milli ara döneminde, Ronaldo Danimarka maçı öncesi milli takım kampından ayrılır ayrılmaz 7 numaralı formayı Rafael Leao giydi ve gelecekte olacak şeye en yakın senaryo bu.

Portekiz'in "Record" gazetesine göre, kanun hiçbir boşluğa yer bırakmıyor; nitekim Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" kuralları tüm milli takımlara, maçtan bir önceki günün gece yarısına kadar 23 oyuncu içeren numaralandırılmış nihai bir liste teslim etmeyi zorunlu kılıyor.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Hiçbir numara boş bırakılamaz, mutlaka birinin 7 numarayı giymesi gerekir ve aynı durum tüm resmi FIFA maçları için de geçerlidir.

Bu da 7 numaralı formanın dolaşımda kalacağı ve her kampta yeni bir oyuncu tarafından giyileceği anlamına geliyor; bu aslında yabancı bir durum değil, zira Ronaldo'nun kendi kariyeri boyunca, onun yokluğunda bu formayı Nani, Ricardo Quaresma, Fabio Coentrao, Andre Silva, Bruma, Ricardo Horta ve Miguel Veloso gibi büyük isimler giydi; Pedro Neto ve Trincao gibi isimler ise aynı numarayla yedek kulübesinde kaldı.

FIFA vetosu: Forma neden emekliye ayrılamaz?

İşte burada o şok edici veto devreye giriyor; zira kurallar açısından, Uluslararası Futbol Federasyonu, oyuncunun büyüklüğü ne olursa olsun, erkek milli takımlarında numaraların emekliye ayrılmasını ve askıya alınmasını kesinlikle yasaklıyor.

Efsane Paulo Futre'nin geçen ekim ayında Spor Vakfı ödül töreninde dile getirdiği o duygusal öneri bile bu hukuki duvara çarpıyor; Futre o gün şöyle demişti: "Eğer futbol federasyonunda olsaydım 7 numaralı formayı emekliye ayırırdım, Cristiano büyük bir şekilde çıkmalı." FIFA milli takımlarda numaraları askıya alarak böyle bir saygı duruşuna izin vermezken, kulüplerde buna izin veriyor.

Ret örnekleri: Maradona'dan Messi'ye

Portekiz bunu deneyen ilk takım değil ve girişiminin sonucu, kendisinden önce gelen herkesin aldığı sonucun aynısı olacak.

Maradona: 2001 yılında Arjantin Federasyonu, Diego Maradona'ya saygı duruşu olarak 10 numaralı formayı emekliye ayırmak için resmi bir talepte bulundu. FIFA talebi kesin bir şekilde reddetti ve sonuç olarak Ariel Ortega, 2002 Dünya Kupası'nda aynı efsanevi formayı giydi.

Messi: Senaryo Lionel Messi ile birebir tekrarlandı; emekliliğini açıklamasının ardından Arjantin Federasyonu ona ait 10 numaralı formanın emekliye ayrılmasını istedi ve talep aynı hukuki gerekçeyle yeniden reddedildi.

Marc-Vivien Foe: En insani vaka, 2003 Afrika Uluslar Kupası'nda sahada geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Kamerunlu oyuncununkiydi. Kamerun onun 17 numaralı formasını emekliye ayırmaya çalıştı, FIFA ise reddetti; buna karşılık kulüpler buna izin verdi ve Manchester City 23 numaralı formasını, Lens ise 17 numaralı formasını emekliye ayırdı, çünkü kulüplerin kuralları farklı.

Bu nedenle, Ronaldo'nun numaralarla olan kendi hikâyesi, bir formanın tek bir oyuncuya bağlı olmadığını kanıtlıyor; zira onun ilk görünümü Chaves'te 16 numaralı formayla oldu, ardından EURO 2004'ten 2006 Dünya Kupası'na kadar 17 numarayı giydi; bu, 7 numaranın tarihsel sahibi Luis Figo emekli olana kadar parladığı numaraydı ve ancak 2007'den itibaren 7 numara ona ait oldu.

Şimdi, 7 numaralı dönem Ronaldo ile sona erdi, ama 7 numaranın kendisi sona ermeyecek; yeni bir varis arayacak, çünkü FIFA kuralları konu numaralar olduğunda efsaneleri tanımıyor.