Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Adrien Silva, Kooora'ya içini döküyor ve Cristiano'nun kişiliğinin diğer yüzünü ortaya koyan gizli yönlerinden bahsediyor

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Milli takımda Ronaldo'ya duyulan saygı tartışmaya kapalı; Portekiz ona sonsuza dek minnettar kalacak

Cristiano taraftarları sahadan uğurlamak istiyordu; gelecekte Portekiz'i çalıştıracağını sanmıyorum

Ronalddo kibirli biri değil; işte kişiliğinin bu gizli yönü

Onun gibi bir oyuncu hızlıca telafi edilemez; bu üçlü Portekiz'in kaptanlık pazubandını hak ediyor

Son yıllarında milli takıma yük olmadı, ama futbolun ritmi acımasız

Portekiz Milli Takımı, Cristiano Ronaldo sonrası dönemin ilk maçına hazırlanırken "Kooora", Portekizli efsanenin eski takım arkadaşlarından birinin hafızasından sayfalar açıyor; "Don" ile uluslararası yolculuğun yıllarını paylaşan ve onun yanında Portekiz futbol tarihinin en değerli başarısını, 2016 Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanan orta saha oyuncusu Adrien Silva ile özel ve uzun bir söyleşi aracılığıyla.

Söyleşi, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile yapacağı karşılaşmadan saatler önce geliyor. Bu maç, Ronaldo'nun uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, milli takımın tarihi kaptanı olmadan gireceği ilk sınav olacak. Ronaldo, bu kararla ülkesinin formasıyla yirmi yılı aşkın bir süre devam eden kariyerini noktalamış oldu.

Adrien Silva, 2014 ile 2018 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'yla 26 uluslararası maça çıktı, bunların 16'sında Ronaldo'yla birlikte yer aldı ve Portekiz'i 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) zaferine taşıyan neslin bir parçasıydı.

Silva kariyerine Sporting Lizbon'da başladı; burada takımın liderlerinden biri hâline geldi. Ardından İngiltere'de Leicester City, Fransa'da Monaco ve İtalya'da Sampdoria ile profesyonel deneyimler yaşadı, bunun yanı sıra Portekiz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde başka duraklarda da bulundu.

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"Kooora"ya verdiği ifadede Silva, Ronaldo'nun uluslararası kariyerine son verme kararını, teknik direktör Jorge Jesus ile olan ilişkisine dair tartışmalara yönelik tutumunu, emekliliğin kesin olup olmadığını, bunun yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nın geleceğini ve önümüzdeki dönemde takımı yönetmeye en yakın oyuncuyu ele alıyor.

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Ayrıca Ronaldo'nun soyunma odasındaki kişiliğinin daha az görünen yönlerini de ortaya koyuyor; genç oyuncularla ilişki kurma biçiminden, takım arkadaşlarına ve yardımcı ekibin üyelerine gösterdiği ilgiden söz ediyor ve bu olağanüstü konumu yalnızca yıldızlığıyla değil, bağlılığı ve çalışmasıyla nasıl kazandığını açıklıyor.

Buna karşılık, kariyerlerinin en etkileyici anlarından birinin üzerinde duruyor: Ronaldo'nun sakatlık nedeniyle ağlayarak sahadan ayrıldığı EURO 2016 finali. Silva, o anlarda ona en yakın oyunculardan biriydi ve bu sahne kameralar tarafından ölümsüzleştirildi.

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O tarihi gecenin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Silva, aralarında geçen konuşmanın ayrıntılarına ve kaptanın oyun dışı kalmasının takım arkadaşları üzerindeki etkisine dönüyor; Ronaldo'nun gözyaşlarının bir acı anından, Portekiz'i Avrupa şampiyonluğuna taşıyacak ek bir motivasyon kaynağına nasıl dönüştüğünü açıklıyor.

İşte söyleşinin metni:

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Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeden önce birçok Avrupa liginde oynadın ve İngiltere, İtalya, Fransa ile Portekiz'de farklı deneyimler yaşadın. Hangi deneyim seni kişisel ve mesleki açıdan en çok değiştirdi ve kariyerinde keşke farklı verseydim dediğin bir karar var mı?

Yetişme tarzım ve Sporting Lizbon'da kaptan olarak geçirdiğim yıllar kişiliğimi şekillendirdi, ama İngiltere Premier Lig'e geçmem ve ardından İtalya ile Fransa'da oynamam bana muazzam bir taktiksel ve kişisel olgunluk kazandırdı.

Tek bir şeyi değiştirebilseydim, bu Leicester City'ye transfer sürecimin yürüyüş biçimi olurdu. 14 saniye yüzünden (FIFA'ya bağlı uluslararası transfer sisteminin kapanmasının ardından) saha dışında geçirdiğim o aylar son derece zor bir psikolojik sınavdı, gerçi bu durum beni zihinsel açıdan çok daha güçlü kıldı.

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Leicester'a İngiltere Ligi'ni tarihi bir şekilde kazanmasının ardından katıldın, ama takımı şampiyonluk döneminden bambaşka bir aşamada gördün. Sen geldiğinde kulüpte neler değişmişti ve takımın, daha sonra küme düşmesine katkıda bulunan ruhun ve karakterin bir kısmını kaybettiğini hissettin mi?

Geldiğimde Leicester, şampiyonluğun ardından zaten doğal bir geçiş döneminden geçiyordu. 2016 başarısı tekrarlanamaz bir kimya ve çok belirli bir kolektif arzu üzerine kuruluydu. Zaman geçtikçe beklentiler değişti, bazı temel unsurlar ayrıldı ve kulüp yeni bir oyun kimliği aramaya başladı.

Karakterin ya da hırsın yok olduğunu söylemeyeceğim, ama dünyanın en rekabetçi liginde oynadığını ve Leicester'ın başardığı şeyi tekrarlamanın son derece zor olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız.

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Grup aşamasında forma giymemenin ardından, EURO 2016'nın eleme turlarında Portekiz için önemli oyunculardan biriydin. Bu değişimle psikolojik olarak nasıl başa çıktın ve o dönem yeteneklerinden şüphe edenlere bir şey kanıtladığını hissettin mi?

Büyük bir sakinlik ve odaklanmayla. Uluslararası bir turnuvanın son aşamalarında, yedek kulübesindekiler de dahil olmak üzere herkes önemlidir. Teknik direktör Fernando Santos şunu söylediğinde bize karşı çok netti: Herkese ihtiyacımız olacak.

Hırvatistan karşısında fırsat geldiğinde, bunu eleştirmenlerimi susturma ihtiyacıyla değil, bir sorumluluk duygusuyla karşıladım. Futbolun en üst seviyelerinde, performansını sahada bırakırsın ki senin yerine o konuşsun ve takımın için çalışırsın.

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Cristiano Ronaldo'nun uluslararası futbolu bırakma konusuna geçelim. Onun yerinde olsaydın, Jorge Jesus ile yaşanan anlaşmazlığın ardından bu kararı alır mıydın, yoksa teknik direktörle olan anlaşmazlığını milli takım ve taraftarlarla olan ilişkinden ayırıp 2030 Dünya Kupası'na kadar devam eder miydin?

Bunlar son derece kişisel kararlar ve büyük bir kişisel karmaşıklık içeriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'u, onunla çalıştıktan sonra, iyi tanıyorum; profesyonelliğini ve işinde koyduğu yüksek standartları biliyorum.

Bu kadar güçlü ve başarılı kişilikler bir araya geldiğinde, ileriye giden yol konusunda farklı bakış açılarının olması son derece anlaşılırdır.

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Bana gelince, kararları yargılamak ya da bir tarafın yanında yer almak benim konumumda değil. Cristiano'nun tercihine mutlak bir saygı ve Portekiz formasıyla başardığı her şeye hayranlık duyulmalı.

Ronaldo, Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıkta "tutulmayan sözlerden" söz etti; teknik direktör ise emeklilik kararından sorumlu olmayı reddetti. Milli takım içindeki tecrüben ışığında, oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişkinin bu büyüklükteki kararlar üzerindeki etkisini nasıl görüyorsun ve oyuncu hâlâ katkı sağlayabilecek durumda olsa bile, işlerin devam etmesinin imkânsız hale geldiği bir noktaya varabilir mi?

Elit düzeyde futbolda her gün en yüksek düzeyde taleplerle karşılaşırsın. Teknik direktörler ve federasyon her zaman Portekiz'in kolektif başarısı için en iyi kararları almaya çalışır, aynı şekilde büyük oyuncuların da kendi bakış açıları vardır.

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İki farklı bakış açısı çarpıştığında, bu sporun bir parçasıdır ve kimsenin değerini düşürmez. En önemli şey, karşılıklı saygının her zaman hâkim olması ve bu işin içinde yer alan herkesin Portekiz futbolu için elinden gelenin en iyisini sunduğunun kabul edilmesidir.

Portekiz Milli Takımı içinde artık aynı konuma sahip olmadığını, ya da varlığının oyuncular ve teknik ekip tarafından tam olarak hoş karşılanmadığını hissettiği bir aşamaya ulaştığını düşünüyor musun?

Portekiz Milli Takımı içinde Cristiano'ya duyulan sevgi ve takdir, ister takım arkadaşları arasında ister teknik ekip ister federasyonun tüm yapısı içinde olsun, tartışmaya kapalı bir konu olarak kalacaktır. Yaşanan şey, zamanın doğal akışıdır ve bu, dünyadaki her takıma yeni taktiksel dinamikler getirir.

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Cristiano'nun konumu ve gördüğü saygı kesinlikle hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Mirası, her Portekizli için dokunulmazdır.

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Ronaldo ekim ayında uluslararası futbolu bırakmayı düşünmediğini ve ceza süresi bittikten sonra da müsait olacağını söylemişti, ama kısa bir süre sonra emekliliğini açıkladı. Bu zihniyete sahip bir oyuncuyu, milli takımla bu kadar derin bir bağdan sonra, tutumunu bu kadar hızlı değiştirmeye ne itebilir?

Cristiano doğuştan bir rakip. Futbolu ender bir yoğunlukla yaşıyor ve nefes alıyor, kalbinin rehberliğinde hareket ediyor. Bu büyüklükteki bir sporcu düşünüp bir bölümü kapatmanın ve yeni bir bölüme yol açmanın doğru anının geldiğini hissettiğinde, açıklamanın tam zamanlamasını analiz etmekten çok bu kararı anlamak ve ona saygı duymak gerekir. Tarihin hatırlayacağı şey, Portekiz Milli Takımı'yla yirmi yılı aşkın tam bir bağlılıktır.

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Aranızdaki ilişkiye bakıldığında, uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasının ardından onunla konuştun mu?

Bu konuda konuşmadık, ama bu önemde bir kararın, üstelik bu kadar büyük medya ilgisi gören bir kararın ardından Cristiano'ya alan tanımak önemli. Onunla paylaştığım ve her takım arkadaşının paylaştığı duygu, birlikte başardığımız her şeyden duyulan derin minnettarlık ve gururdur. Cristiano, ona beslediğimiz sevginin boyutunu ve ülkemizin tarihinde işgal ettiği eşsiz konumu biliyor.

Uluslararası kariyerinin son bulma şeklinin, Portekiz için başardıklarının büyüklüğüyle örtüşmediğini düşünüyor musun; Messi'de olduğu gibi ülkesinin taraftarları önünde son bir maçla farklı bir veda hak ediyor muydu?

Sanırım herkes, olduğu efsane göz önünde bulundurularak ve Portekiz için yaptığı her şeye bakılarak, Cristiano'nun sahada veda etmesini görmek isterdi. Bizzat kendisinin kariyerini sahada bitirmek istediğinden hiç şüphem yok. Ama yaşananları değiştiremeyiz.

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Ona duyulan gerçek takdir, her Portekizlinin hafızasına, kazandığı şampiyonluklara ve Portekiz futboluna kazandırdığı küresel saygıya kazınmıştır.

Milli takımdaki son yıllarında, Portekiz'e aldığından fazlasını mı veriyordu, yoksa takım bazen oyun tarzını tek bir yıldızın etrafında uyarlamak zorunda mı kalıyordu?

Cristiano büyüklüğünde bir oyuncuya sahip olmak, her milli takım için her zaman bir ayrıcalıktır. Yıllarca takım, onun gol atma konusundaki olağanüstü yeteneğinden yararlandı. Ama yıllar geçtikçe her milli takımın, oyuncularının bireysel kalitesi ile kolektif uyum arasında denge kurması gerekir.

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Cristiano'nun oyun tarzı gelişti ve milli takımın da buna uyum sağlaması gerekti, ama bunun mutlaka olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Ronaldo'nun emekliliğinin gerçekten kesin olduğunu mu düşünüyorsun, yoksa Jesus'un ayrılması ya da Portekiz Futbol Federasyonu içinde gelişmeler yaşanması gibi koşullar değişirse geri dönme ihtimali var mı?

Cristiano güçlü kanaatlere sahip bir adam. Bu kararı aldıysa, kesinlikle dikkatli bir düşünmenin ardından ve bunun kesin bir karar olduğuna dair sağlam bir duyguyla gelmiştir.

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Bu aşamada Portekiz futbolu için en sağlıklı şey, ileriye bakmak, devam eden çalışmayı desteklemek ve milli takımla geçen kariyerini hak ettiği onurla anmaktır.

2022'deki bir röportajda, Ronaldo'nun 5 yıl daha oynamaya devam edebileceğini söylemiştin. Şimdi, 41 yaşında uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, hâlâ en üst seviyede futbol oynamaya devam edebileceğini mi düşünüyorsun, yoksa zaman sözünü söylemeye mi başladı?

Cristiano'nun fiziksel ve zihinsel olarak başardığı şey, futboldaki alışılagelmiş tüm beklentilere meydan okuyor. Dünyadaki her genç oyuncu için profesyonellik ve disiplin örneğidir. Elbette bugünün futbolunun ritmi acımasız ve zaman kimseyi beklemiyor. Ama çalışma ahlakı ve kararlılığı gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek.

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Birçok efsane, Maradona, Zidane ve Beckenbauer gibi, oyunculuğu bıraktıktan sonra milli takımlarını çalıştırdı. Ronaldo'nun bir gün Portekiz'i çalıştırdığını görmeyi bekliyor musun?

Bence Cristiano, sözünün ve imajının muazzam bir küresel etki taşıdığı; elçi, üst düzey yönetici ya da sporda yatırımcı gibi küresel liderlik rollerine daha uygun.

Antrenörlük çok belirli bir rutini ve belli bir düzeyde bağlılık gerektiriyor, ama oyunculuk kariyerini bitirdiğinde hangi yolu izlemek istediğini gerçekten yalnızca o bilecek.

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Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Portekiz'in artık daha kolektif bir takım kurma fırsatı var mı, yoksa takım, oyun tarzı ne kadar değişirse değişsin etkisi telafi edilemeyecek bir oyuncu mu kaybetti?

Cristiano büyüklüğünde tarihi bir etkiye sahip bir kişiliği bir gecede telafi edemezsin. Yine de Portekiz şu anda, kulüplerin ve federasyonun seçkin çalışmalarıyla geliştirilmiş olağanüstü bir yetenek neslinie sahip.

Güçlü ve birleşik bir takım kurmaya, dünya sahnesinde en büyük kupalar için rekabet etmeye devam edebilecek yeterli kalite ve olgunluk mevcut.

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Ronaldo sonrası dönemde Portekiz Milli Takımı'nı yönetme sorumluluğunu taşımaya en hazır oyuncu olarak kimi görüyorsun?

Portekiz hâlâ çok güçlü bir konumda. Rúben Dias, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva gibi oyuncular, dünya futbolunun en büyük sahnelerinde yıllardır liderlik, karakter ve taktiksel zekâ sergilediler. Kesinlikle bir sorun olmayacaktır.

Ronaldo'yu yıllarca yakından izledin, onunla antrenman yaptın, soyunma odasında zafer ve hüsran anlarını onunla paylaştın. Kişiliğinde, halkın görmediği ama tüm bu yıllar boyunca seviyesini ve motivasyonunu nasıl koruyabildiğini açıklayan en önemli özellik nedir?

Antrenmanlardaki fedakârlığının boyutunu herkes biliyor, ama birçok insanın fark etmeyebileceği şey, soyunma odasında başkalarına gösterdiği ilgi ve özendir.

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Milli takıma ilk kez katılan genç oyuncuları karşılama biçimi, kamp dönemlerindeki mizah anlayışı ve doktorlardan malzemecilere, fizyoterapistlere kadar ekibin her bir ferdine gösterdiği saygı. Bu, kamuoyundaki imajının gölgesinde çoğu zaman kalan sıcak bir yönünü ortaya koyuyor.

Milli takımda onunla geçirdiğin döneme bakıldığında, Ronaldo gerçekten diğer oyunculardan farklı mı muamele görüyordu; ister teknik direktörler, ister federasyon, ister takım arkadaşları tarafından olsun? Ve bu özel konumun ona yardımcı mı olduğunu, yoksa onunla ilişki kurmayı daha mı karmaşık hâle getirdiğini düşünüyorsun?

Cristiano konumunu sahada kazandı; performansıyla, şampiyonluklarıyla ve ülkesine karşı bağlılığıyla. Soyunma odasında her şeyin bu kadar iyi yürümesinin sırrı basitti: her zaman sıkı çalışmasıyla, dakikliğiyle ve fedakârlığıyla örnek olarak öncülük eden ilk kişiydi.

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Kaptanın, en çok çaba gösteren kişi olduğunda, bu doğal olarak ona tüm grubun hayranlığını kazandırır.

Dünyanın, kendine olan büyük güveni ya da duygusal tepkileri yüzünden belirli dönemlerde Ronaldo'yu yanlış anladığını düşünüyor musun?

Bazen kendine olan muazzam güveni yanlış yorumlandı. En üst seviyede rekabet eden herhangi birinin kendisine koşulsuz inanması gerekir. Bazılarının kibir olarak nitelediği şey, kaybetmekten nefret eden birinin gerçek hırsından ve doğal hüsranından başka bir şey değildi.

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Onunla olan ilişkine bakıldığında, Ronaldo hakkında kimsenin bilmediği bir sırrı açıklayabilir misin?

Beni en çok etkileyen şey, toparlanmaya olan mutlak bağlılığıydı. Uzun bir turnuva sırasında, yorgunluk birikmeye başladığında, herkes kutlama yaparken bile Cristiano dinlenme, sıvı alımı ve fiziksel bakım rutininden asla taviz vermedi. Görünmeyen ayrıntılara gösterilen bu odaklanma, iyi oyuncuları gerçek büyüklerden ayıran şeydir.

EURO 2016 finalinde Ronaldo sakatlanıp ağlayarak çıktı, ama Portekiz şampiyonluğu kazanana kadar savaşmaya devam etti. Sakatlığının ardından soyunma odasındaki ve sahadaki atmosfer nasıl değişti ve herhangi bir anda, onun çıkışıyla şampiyonluk hayalinin bittiğini hissettin mi?

O final belirleyici bir andı. Kaptanımızı sakatlandıktan sonra ağlayarak sahadan ayrılırken görmek takımı birkaç an için sarstı, ama bu kısa sürede muazzam bir motivasyon kaynağına dönüştü. Oyuncular, teknik ekip ve yedekler arasında anında bir birlik hissi oluştu. Olayın hakkını vermemiz ve o kupayı onun için de Portekiz'e geri getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu, grubun ve Portekiz ruhunun bir zaferiydi.

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Sakatlığının ardından ağlayarak yere düştüğü anda ona yakındın ve kameralar konuşmanızı yakaladı. O anda birbirinize ne söylediniz ve aklını en çok ne meşgul ediyordu: sakatlığı mı yoksa finali kaybetme ihtimali mi?

O anda ona aktarmaya çalıştığım şey güç ve cesaretti. Ne pahasına olursa olsun devam etmek istiyordu. Hissettiği acının boyutunu görmek, son saniyeye kadar savaşmaya devam etmemiz için hepimize ek bir güç verdi.

10 yıl sonra, Ronaldo'nun uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasıyla birlikte, o ana şimdi nasıl bakıyorsun; 2016 finalindeki gözyaşlarının, Portekiz ile olan ilişkisini herhangi bir sayı ya da şampiyonluktan daha iyi özetlediğini mi düşünüyorsun?

Paris'teki o gözyaşları, Cristiano'nun Portekiz'e karşı her zaman taşıdığı sevginin en saf yansımasıydı. Bireysel sayıların ve ödüllerin ötesinde, gözyaşları onu her zaman yüreklendiren şeyin bayrağımızı temsil etme gururu olduğunu gösterdi. O başarının bir parçası olmak, onun yanında, harikaydı ve Portekiz futbolunun ona olan borcu sonsuza dek sürecek.