Ronaldo’nun eski takım arkadaşı, İspanya’ya karşı alınan yenilginin ardından: “Sonra pişman olabileceğim bir şey söylemek istemiyorum”

Ricardo Quaresma, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz milli takımının İspanya engelini aşamaması üzerine, Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martínez’i sert bir şekilde eleştirdi.

İspanya, maçın uzatma dakikalarının ilk dakikasında Mikel Merino'nun attığı tek golle Portekiz'i mağlup etti.

Record gazetesi, “Live Mood” programında Quaresma’nın açıklamalarına yer verdi. Eski Portekiz milli futbolcu, milli takımın Dünya Kupası’ndan dikkat çekici bir performans sergilemeden elendiğini belirtti ve teknik direktörden hiçbir zaman etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

Quaresma şunları vurguladı: “Bana göre işler başından sonuna kadar kötü gitti. Her şey ters gitti. İyi oynadığımızı ya da çok saldırdığımızı ve şanssız olduğumuzu söyleyebileceğimiz tek bir maç bile olmadı.”

Şöyle vurguladı: “Bugünkü maçı bile başından sonuna kadar İspanya’ya teslim ettiniz. İspanya maçın tamamını domine etti, istediğini yaptı ve oyunun temposunu kontrol etti; oyunu hızlandırmak istediğinde bunu yaptı, yavaşlatmak istediğinde bunu yaptı; biz ise isteksiz, keyifsiz ve aşırı yavaş bir şekilde sahadaydık.”

Eski Porto, Chelsea ve Barcelona oyuncusu şunları ekledi: “Ayrıca, bu ne tür bir oyuncu değişikliği, hiç anlamıyorum… Bunu söylemekten bıktım ama Martínez beni hiçbir zaman etkilemedi. Onu sevseniz de sevmeseniz de, memnun olup olmamanız umurumda değil, ancak bu turnuvada daha fazla eğlenceye ihtiyacımız var.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Martínez’in gelmesinden bu yana milli takımın harika bir performans sergilediğini görmedim. Gerçek bu. Elli farklı taktik denedi, hiçbiri işe yaramadı. Bunun kanıtı da şudur: Herkesin tarihin en iyisi olarak nitelendirdiği takımla buradan ayrılıyoruz... Ama tarihin en iyisi ne konuda? Neyi kazandılar ki? Hayal kırıklığına uğramış ve kalbi kırık bir şekilde evimize döneceğiz. Bu turnuva hakkında daha fazla yorum yapmasam iyi olur, yoksa daha sonra pişman olabileceğim şeyler söylemeye başlayacağım.”

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Quaresma sözlerine şöyle devam etti: “Bu durumu anlayan bir teknik direktör gelmeli. Kimse teknik direktöre olan saygısını azaltmamalı, ancak o kişilik ve o ahlakın olması şart. Aklıma ne gelirse onu yaptım ve maçın benden ne istediğini yerine getirdim, bu yüzden kendime birçok kez zarar verdim. Elbette bundan hoşlanmayan ve beni yedek kulübesine alan teknik direktörler de oldu. Bu normal bir durum; bu onların tercihleri, sorumluluk da onlara ait. Ama ben maçın gerektirdiği şeyi yaptım.”

Ve şöyle devam etti: “Bu oyuncuların maçın kendilerinden beklediklerini yapacak kadar moral gücü var, çünkü kimse onları sorumlu tutmayacak. Başarısız olsalar bile kimse bir şey söylemeyecek, o halde neden daha fazla sorumluluk almıyorlar? Neden korkuyorlar? Milli takım bir araya gelip neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlemeli ve bunu anlayan bir teknik direktör atamalı.”

Robin Diaz’ın da hazır bulunduğu ortamda Quaresma şöyle devam etti: “Renato Vega harika bir maç çıkarıyor, değil mi? Savunmada mı? Çünkü arkadan hücum kurmak istediğinde ortalığı tam bir kaosa çeviriyor… Buradaki en büyük sorun, bir teknik direktörün olduğu açık olsa da, sahada sorumluluğu üstlenip teknik direktör gibi davranman gerektiğidir. Teknik direktör tüm haftayı sol kanatta antrenman yaparak geçirebilir, ancak maç sırasında sağ kanada gitmen gerekirse ne yapacaksın? Teknik direktöre bakıp ‘Hayır, sağ kanada git’ demesini mi bekleyeceksin? Burada çok yüksek seviyedeki, dünyanın en iyileri olarak kabul edilen oyunculardan bahsediyoruz.”

Ve şöyle devam etti: “Koça bakıp bana nereye gideceğimi ya da gitmeyeceğimi söyleyen talimatlar vermesini bekleyemem. Burada anlamadığım bazı şeyler var. Orta saha oyuncularımız... Harika oyuncular, muazzam yetenekler, ama bu turnuvada çok zayıftılar. Orta saha çok zayıf. Zayıf hücum, sallantılı savunma... Suçu sadece Martínez’e yükleyemem çünkü oyuncular da onunla birlikte sorumluluk taşıyor ve yapmaları gerekeni yapmadılar.”

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