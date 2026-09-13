Ronaldo'nun eski hocası Trabzon'da Salah'ı çalıştırmaya aday

Türk kulübü Trabzonspor'un, son teknik direktörlük deneyimini Fiorentina'da yaşayan İtalyan Stefano Pioli ile görüşmelere başladığına dair haberler ortaya çıktı.

Haber61 sitesi, Trabzonspor'un Amed Sportif karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fatih Tekke'nin ayrılmasıyla yeni bir teknik direktör arayışını sürdürdüğünü aktardı.

Kadrosunda Mısırlı Mohamed Salah'ı bulunduran Trabzonspor, takımın çalıştırılması görevini geçici olarak Hüseyin Çimşir'e vermişti; Pioli'nin adı ise göreve gelmek için en son aday olarak öne çıktı.

Trabzonspor'un yeni bir teknik direktörle anlaşma yönündeki girişimleri, takımın Süper Lig'in altıncı haftasında Galatasaray karşısında oynayacağı zirve mücadelesine hazırlandığı bir dönemde hız kazandı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, Trabzonspor Stefano Pioli ile görüşmeler yürütüyor.

Stefano Pioli, teknik direktörlük kariyeri boyunca aralarında Lazio, Inter, Fiorentina ve Milan'ın da bulunduğu İtalya'nın önde gelen kulüplerinden birçoğunu çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha önce Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımını çalıştırmış ve Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yönetmişti.

Pioli, Milan ile önemli bir başarıya imza atarak takımı 2021-2022 sezonunda 11 yıllık bir aranın ardından İtalya Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

60 yaşındaki teknik direktör, kariyeri boyunca 929 maça çıktı; bu maçlarda 398 galibiyet elde ederken 272 maçta mağlubiyet aldı.

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