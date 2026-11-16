Ronaldo'nun emekliliği gündemde, Neves: Bu tartışmayı Ronaldo'nun kendisi bitirecek

Danimarka karşısında alınan ağır yenilgi, Portekiz Milli Takımı'nı zor bir gerçekle yüz yüze bıraktı. Sonucun yansımaları, Braga'da Cristiano Ronaldo için düzenlenen onur gecesine eşlik eden gergin atmosferle iç içe geçti ve Galler'le oynanacak sıradaki maç, takım için birden fazla açıdan yeni bir sınav hâline geldi.

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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son maçında yarın oynanacak Galler karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Rúben Neves, tarihî kaptanının yokluğundan bu yana milli takımın peşini bırakmayan meseleden pek de uzak olmayan sorularla karşılaştı. Neves, Ronaldo etrafında süren tartışmalara ve bunun takım içindeki atmosfere etkisine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Neves'e şu soru yöneltildi: "Cristiano hâlâ güçlü bir şekilde gündemde ve bugün bile annesinin, bazı takım arkadaşlarının ona saygı göstermediğini söylediği açıklamalarını duyuyoruz. Ama asıl soru şu: Bu tartışma ne zaman sona erecek?"

Portekiz gazetesi Record'un yayımladığı videoya göre Rúben Nevier, Cristiano Ronaldo ve onun milli takımdaki yokluğu etrafında süren tartışmaların oyuncuların konsantrasyonunu ya da sahadaki performansını etkilemediğini vurguladı.

Al Hilal forması giyen oyuncu, sorunun yalnızca soruların tekrarlanmasıyla sınırlı olmadığını, milli takımın sonuçlarının Ronaldo'nun varlığına ya da yokluğuna bağlanmasının da bir sorun olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Sürekli karşılaştırmalar yapılmadan işimize odaklanabilecek miyiz, bilmiyorum. Sanki Portekiz kazandığında Cristiano'yu aramıyoruz, kaybettiğinde ise arıyoruz demekmiş gibi."

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Portekizli oyuncu, bu atmosferin takımın performansına olumsuz yansımadığının altını çizdi ve milli takımdaki oyuncuların, mesele etrafındaki medya gürültüsünün sahada ortaya koydukları oyunu etkilediğini hissetmediğini söyledi.

Neves, tartışmanın sona ermesinin konuyla ilgili soruların ve röportajların kesilmesine bağlı olduğunu düşündüğünü belirtti. Ronaldo'nun kendisinin de milli takımdaki geleceğine dair süren tartışmalara son verecek bir açıklama yaparak meseleyi noktalayabileceğini ifade etti.

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Takımın, Portekiz futboluna yaptığı her şey için Ronaldo'ya teşekkür ettiğini ve takdirini sunduğunu vurgulayan Neves, şunları ekledi: "Milli takım kariyeri sona erdiğinde ona çok teşekkür ettik. Milli takıma ve Portekiz futboluna kazandırdığı her şey için kendisine son derece minnettarız."

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Neves, içinde bulunulan dönemin, sonuçlardan bağımsız olarak oyunculara Portekiz'i temsil etme sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirdiğini açıkladı. Milli takımın final aşamasında dört maç kazandı diye dünyanın en iyisi olmadığını, son yenilgisi yüzünden de en kötüsü olmadığını söyledi.

Tüm oyuncuların bu dönemi yönetecek kadar tecrübe ve profesyonelliğe sahip olduğunu vurgulayan Neves, saha dışında olup bitenlerle sürekli meşgul olmadan milli takımı sırtlayıp ileriye taşıma sorumluluğunun artık kendilerine düştüğünü belirtti. Ronaldo, 5 Kasım'da 23 yıl süren kariyerinin ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bu karar, Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında, Ronaldo'nun milli takımdaki forma süresiyle ilgili aralarında yapılan anlaşmanın "bozulması" olarak nitelendirdiği durum nedeniyle patlak veren sert krizin ardından gelmişti. Jesus ise Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararının ardından pişmanlık duyduğunu reddetmişti.

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