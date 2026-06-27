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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ronaldo'nun durumu ne? Portekiz'in Kolombiya karşısındaki kadrosu açıklandı

Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
Portekiz
Dünya Kupası
C. Ronaldo
Kolombiya
Portekiz
ABD

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olarak bu Pazar sabahı erken saatlerde Kolombiya ile oynanacak karşılaşma için takım kadrosunu açıkladı.

Martínez, Kolombiya'yı yenerek 11. grubun liderliğini garantilemek için "Denizciler"in en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi tercih etti.

Kolombiya Milli Takımı, 6 puanla 11. Grubun lideri konumunda bulunurken, ikinci sıradaki Portekiz'in 2 puan gerisinde.

Portekiz'in kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Diogo Costa

Dünya Kupası
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
Portekiz crest
Portekiz
POR

Defans: Ruben Diaz, Renato Vega, Nuno Mendes, Joao Cancelo

Orta saha: Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves

Forvet: Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo

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