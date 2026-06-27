Ronaldo'nun durumu ne? Portekiz'in Kolombiya karşısındaki kadrosu açıklandı

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olarak bu Pazar sabahı erken saatlerde Kolombiya ile oynanacak karşılaşma için takım kadrosunu açıkladı.

Martínez, Kolombiya'yı yenerek 11. grubun liderliğini garantilemek için "Denizciler"in en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi tercih etti.

Kolombiya Milli Takımı, 6 puanla 11. Grubun lideri konumunda bulunurken, ikinci sıradaki Portekiz'in 2 puan gerisinde.

Portekiz'in kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Diogo Costa

Defans: Ruben Diaz, Renato Vega, Nuno Mendes, Joao Cancelo

Orta saha: Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves

Forvet: Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo

Kolombiya milli takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lokomi, Deiver Machado, Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puertas, James Rodríguez, Luis Díaz, John Córdoba