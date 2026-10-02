Manchester United'ın eski savunmacısı Rio Ferdinand, Portekiz Milli Takımı kaptanı hakkında süregelen tartışmalar sürerken arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu savunmak için ortaya çıktı ve kariyerini yalnızca son yıllara dayanarak değerlendirmenin, oyuncunun kulüpler ve milli takımla uzun yıllar boyunca ortaya koyduklarını, elde ettiği olağanüstü rakam ve başarıları görmezden gelmek anlamına geldiğini vurguladı.

Ferdinand, Portekiz kaptanının UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılmasının ardından Ronaldo'nun mevcut durumu hakkında konuştu ve Portekizli yıldızın maruz kaldığı eleştirilerin, özellikle bazılarının onu yalnızca son üç ya da dört yıldaki seviyesine dayanarak yargılamaya başlaması nedeniyle, kariyerinin tam resmini yansıtmadığını belirtti.

Ferdinand, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir video klibinde şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'dan önce Portekiz neredeydi? Ne elde etmişlerdi? Kazanmak bir yana, finallere kalmayı bile başarabildiler mi? Beni rahatsız eden şey, pek çok kişinin onu son üç ya da dört yıla dayanarak yargılaması."

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Manchester United'ın eski savunmacısı sözlerine şunları ekledi: "Üstelik oynadığı lig ne olursa olsun, kendi yaşındaki biri için hâlâ inanılmaz rakamlar ortaya koyuyor." Ferdinand, Ronaldo'nun yaşının ilerlemesine rağmen gol atmayı ve rakamlar üretmeyi sürdürmesinin, mevcut kariyerine ilişkin her değerlendirmenin temel bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti.

Ferdinand, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyeriyle sınırlı kalmadı; Portekizli yıldızın kulüplerdeki duraklarını da hatırlatarak Juventus, Real Madrid ve Manchester United'da ortaya koyduklarını örnek gösterdi. Böylece oyuncunun tek bir başarılı döneme dayanmadığına, aksine birden fazla deneyimde ve uzun yıllar boyunca iz bıraktığına işaret etti.

Ferdinand şunları vurguladı: "Bence pek çok insanın yeniden düşünmesi gerekiyor. Örneğin Juventus'a ve orada yaptıklarına bakın, ardından Real Madrid'e geçti, sonra da Manchester United'a."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, tek bir kariyere sığdırılmış neredeyse üç ayrı dünya çapında kariyer gibi." Ferdinand, Ronaldo'nun futbol mirasının, şu anda etrafındaki eleştiriler ne olursa olsun, yalnızca son yıllardaki seviyesine indirgenemeyeceğini belirtti.