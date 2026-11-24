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Cristiano Ronaldo yine sahneye çıktı. Portekizli süper yıldız, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Sadd'a karşı kullandığı sert penaltıyla kariyerinin 987. golünü attı.

Penaltı noktasının başına geçen Ronaldo, çok sert bir vuruş yaparak Al-Sadd kalecisi Meshaal Barsham'a şans tanımadı.

Artık 41 yaşında olan forvet, birkaç gün önce Al-Ahli'ye kaybettikleri lig maçında bir penaltı kaçırmıştı. Ancak bu kaçan penaltı özgüvenini sarsmadı. Salı akşamı gole çevirdiği penaltı, Al-Nassr formasıyla attığı 140. gol oldu. Böylece kariyerindeki 1.000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ancak Al-Nassr üstünlüğünün tadını uzun süre çıkaramadı. Mohammed Waad, 22. dakikada Al-Sadd'a beraberliği getirdi. İki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Al-Nassr, Waad nedeniyle ikinci yarıya bir kişi fazla başladı.

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Ronaldo bu sezon 11 gol attı. Saudi Pro League'de dokuz kez fileleri havalandırırken Al-Sadd karşısında ilk yarıda kaydettiği gol, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golü oldu.

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Tijjani Reijnders de parladı

Tijjani Reijnders de Asya Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergiledi. Orta saha oyuncusu, iki gol ve bir asistle Al-Qadsiah'ın öne çıkan ismi oldu.

Hollandalı oyuncu, Julián Quiñones'in ikinci golünün asistini yaptı. Reijnders, devre arasından sonra da skoru kendi golleriyle artırdı.

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Özellikle ilk golü dikkat çekiciydi. Ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla fileleri buldu, ikinci golü de gecikmedi.

Al-Qadsiah, Shabab Al-Ahli karşısında 1-5'lik skorla galip geldi. Bu galibiyetle Reijnders'in takımı lig aşamasında ikinci sıraya yerleşti. Şimdilik yalnızca Al-Ain daha fazla puan topladı.