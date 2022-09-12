Ronaldo'nun bir sonraki transfer döneminde, Suudi Arabistanda daha fazla ilgi görmesi bekleniyor

Cristiano Ronaldo yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmadı ancak bir sonraki dönem için Suudi kulüplerinden ilgi görecek

Neler Oldu?

Yedi Ballon d'Or ödülü sahibi yıldız oyuncu Ronaldo, son transfer döneminde Old Trafford'dan ayrılmak istediğini açıkça belirtmişti.

Bayern Münih, Chelsea ve Roma gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleriyle ismi anıldı ancak hiçbiriyle mutlu bir sona ulaşamadı.

Portekizli yıldıza yapılan resmi teklifler sadece Orta Doğu'dan geldi ve bu bölgeden Arap kulüplerinin Ronaldo'ya ileride daha çok talep olması bekleniyor.

Neler Söylendi?

Suudi Arabistan FA Başkanı Yasser Al-Misehal, The Athletic'e verdiği demeçte, 'tüm zamanların en iyisi' Ronaldo için teklif yapıldığını söyledi. Misehal şu şekilde konuştu: "Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncunun Suudi Ligi'nde oynamasını görmek isteriz. Büyük bir olumlu geri bildirim getirecek ve herkes için büyük bir haber olacaktı. Eminim herkes Cristiano Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyor ama o aynı zamanda harika bir rol model.

'Neden olmasın?' diye düşünüyorum. Elbette çok pahalı bir anlaşma olacağından eminim ama son birkaç yılda kulüplerimizin daha yüksek gelirler elde ettiğini görebiliyoruz. Daha önce Premier Lig'de oynayan bazı büyük oyuncuların Suudi Ligi'ne geldiğini gördük. Bir oyuncu olarak Cristiano Ronaldo'yu seviyorum ve onu Suudi Arabistan'da oynarken görmek isterim."

Ronaldo'nun güncel durumu ve daha fazlası

Ronaldo bilindiği gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alamıyor ve bu en büyük rakibi olan Messi adına büyük bir fırsat.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ise lige hiç de parlak bir başlangıç yapmayan Ronaldo bu sezon yaşadığı şanssızlıklardan muzdarip. Ocak ayındaki transfer zamanı için şanslarını tekrar değerlendirmek isteyen Ronaldo'ya Suudi kulüplerinin teklifler yapması bekleniyor.

Al-Misehal bu konudaki yorumunda kulüplerin teklif yapıp yapmayacağına ilişkin: "Dürüst olmak gerekirse, cevabım yok. Bir kulübün başkanı olsaydım, sana cevabı verebilirdim. Ama kulüplerdeki meslektaşlarım görüşmelerini benimle paylaşmak zorunda değiller.

"Bir Suudi kulübünü onun için kolay bir geçiş olmayacak, ancak onu ve hatta aynı seviyedeki diğer bazı üst düzey oyuncuları görmeyi çok isteriz.” şeklinde konuşarak Ronaldo'ya yeşil ışık yaktı.

Üç Fotoğrafla Hikâye:

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Ronaldo için sırada ne var?

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Anthony gibi isimler Kırmızı Şeytanların hücumunu doldururken, Ronaldo bu sezon United formasıyla sadece iki maça çıkabildi.

Erik ten Hag hala, Ronaldo'nun kulüp planlarının bir parçası olduğunu belirtse de önümüzdeki günlerde Ronaldo'nun nasıl plana dahil edileceğini hep beraber göreceğiz.