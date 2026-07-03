Ronaldo'nun bir arkadaşı, Messi yüzünden Portekizli yıldızlara sert bir saldırıda bulundu!

Eski Real Madrid forveti Meksikalı Javier Hernández "Chicharito", Portekizli arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu savundu ve Portekiz kaptanının hâlâ fark yaratabileceğini vurguladı; ancak sahada takım arkadaşlarından daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı ve Arjantin milli takımının Lionel Messi için sergilediği oyun tarzını örnek gösterdi.

Ronaldo, Hırvatistan’ı 2-1 yenerek Portekiz’i son 16 turuna taşımayı başardı; penaltıdan attığı ilk golle bu turnuvadaki gol sayısını 3’e çıkardı.

Chicharito’nun açıklamaları, Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası sırasında, Portekiz’i eleme turlarına taşımasına rağmen, yaşının ilerlemesi ve geçmiş yıllara kıyasla fiziksel performansındaki düşüş nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalmasının ardından geldi.

Chicharito, "Fox Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk maçta Cristiano gol atamadığı için büyük eleştirilere maruz kaldı ve bazıları sanki o artık Portekiz milli takımı için bir sorunmuş gibi konuşmaya başladı."

Şöyle devam etti: “Sonra ikinci maç geldi, takım daha fazla gol fırsatı yarattı ve Ronaldo da fırsatını değerlendirip gol attı. Kariyerinde 976 golü olan bir oyuncudan bahsediyoruz; bu rakam tek başına her şeyi açıklıyor.”

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Meksikalı forvet, 41 yaşına rağmen Portekizli yıldızın fiziksel hazırlığını överek şöyle dedi: "41 yaşında olmasına rağmen, savunma oyuncularının arkasına saatte yaklaşık 19 mil hızla koştuğunu gördük. Evet, maçta bunu 20 kez yapmayacaktır, ancak takımın ihtiyacı olduğunda bunu yapmaya hâlâ muktedir."

Chicharito, Arjantin milli takımındaki deneyimi örnek göstererek şöyle açıkladı: “En iyi örnek Lautaro Martínez’dir. O, Inter Milan’ın en önemli yıldızıdır, ancak Arjantin milli takımına katıldığında, Messi’ye yardım etmek ve milli takıma hizmet etmek için teknik direktörün kendisinden istediği her şeyi yapar.”

Sözlerini Portekizli oyunculara yönelik doğrudan bir mesajla tamamlayan Chicharito, “Portekiz’in orta saha oyuncularının, karşılarında duran oyuncunun değerini fark etmelerini umuyorum. Onunla rekabet etmeye çalışmak yerine, yeteneklerinden yararlanmalılar; çünkü Ronaldo gibi bir oyuncunun varlığı, takım için bir yük değil, yararlanılması gereken bir avantajdır” dedi.