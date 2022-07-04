Bayern Münih'in efsane ismi takımın Ronaldo'yla inanılmaz gol sayılarına çıkabileceğine inanıyor.

Geçmişte uzun yıllar Alman ekibinin kaptanlığını yapan Lothar Matthaus, adı Barcelona'yla anılan Robert Lewandowski ayrılırsa Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi gerektiğini düşünüyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; geçen yaz Juventus'tan 20 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a gelen Ronaldo ayrılık isteğini yönetime iletti.

2021/22 sezonunda Premier Lig'i ancak altıncı sırada bitirebilen Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. 37 yaşındaki yıldız ise kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda devam etmek istiyor.

Ronaldo, Lewandowski'nin yerini alabilir mi?

Golcüsünü kaybetme tehlikesi yaşayan bir başka dev takım da Bayern Münih. Lewandowski basına Almanya defterini kapattığını açıklamıştı.

Bayern sözleşmesi 2023'te sona erecek Polonyalı santraforu bir yıl daha takımda tutmak için elinden geleni yapıyor, fakat Lewandowski, Barcelona'ya gitme konusundaki ısrarından geri adım atmadı.

Ronaldo haberinin ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen takımlardan biri de Bayern Münih oldu. Sky Almanya'ya konuşan Matthaus'a göre Bayern bu fırsatı değerlendirmeli.

"Ronaldo'nun Bayern'e gitmesi seksi olur! En azından bir kere bu seçeneği göz önüne almaları gerekir."

"Eğer Ronaldo'nun fiziksel olarak 1-2 yıl daha bu seviyede oynayabileceğini düşünüyorsanız, Lewandowski'den gelecek parayı Portekizli yıldızı transfer etmek için kullanmalısınız."

Bayern hücum hattını Premier Lig'den ayrılanlarla yeniliyor

Alman devi yaz transfer dönemine Liverpool'dan Sadio Mane'yi 41 milyon euro karşılığında alarak hızlı bir giriş yapmıştı.

Bayern'in ileri uca Ronaldo'yu yerleştirebileceğini belirten Matthaus, bu transferin gerçekleşmesi için Serge Gnabry'yi gözden çıkarmak gerekebileceğini de ekledi.

"Ronaldo, Lewandowski seviyesinde bir maaşı kabul ediyorsa heyecan verici bir takım ortaya çıkabilir. Mane, Müller, Ronaldo ve Kingley Coman ile inanılmaz bir gol sayısına ulaşabilirler."