Ronaldo'nun başarısının ardından... Messi, Dünya Kupası'nın en golcü oyuncuları listesinde kaçıncı sırada?

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan’a iki gol atarak dünya futbol tarihine yeni sayfalar yazmaya devam etti ve turnuva tarihinde gol atan en yaşlı oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Peki, Arjantin'in kaptanı ve rakibi Lionel Messi bu listede kaçıncı sırada yer alıyor?

Portekizli yıldız, 41 yaş 138 gün yaşında gol atarak Dünya Kupası finalleri tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü oldu ve on yıllar boyunca turnuvada iz bırakmış birçok efsanevi ismi geride bıraktı.

Bu listede Ronaldo’yu geride bırakan tek isim, 1994 Dünya Kupası’nda 42 yaş 39 gün yaşında Kamerun milli takımı adına Rusya’ya gol atan Kamerunlu efsane Roger Milla’dır; bu, şu ana kadar kırılmamış bir rekor olarak kalmaktadır.

Ronaldo, dünyanın en büyük futbol sahnesinde gol atmayı başaran tecrübeli oyuncular listesindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu listede Portekizli Pepe, Arjantinli Lionel Messi, İsveçli Gunnar Gren ve Meksikalı Cuauhtémoc Blanco gibi öne çıkan isimler yer alıyor.

Messi, Salı günü Avusturya kalesine 38 yıl 363 günlükken attığı iki golle listede dördüncü sıraya yerleşti; ancak “La Pulga”, turnuvanın bu edisyonunda listede üçüncü sırada yer alan Pepe’nin rekorunu kıramayacak.

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Onu geride bırakan Afrikalı yıldız... Ronaldo efsanevi bir rakamla tarihe adını yazmaya devam ediyor

Rakamlar ve istatistikler konusunda uzmanlaşmış “Mister Sheph” hesabının yayınladığı istatistiklere göre, Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüleri listesi şu şekilde:

Roger Milla (Kamerun) – 42 yıl 39 gün (1994'te Rusya'ya karşı).

Cristiano Ronaldo (Portekiz) – 41 yıl 138 gün (2026'da Özbekistan karşısında).

Pepe (Portekiz) – 39 yıl 283 gün (2022'de İsviçre karşısında).

Lionel Messi (Arjantin) – 38 yıl 363 gün (2026'da Avusturya karşısında).

Gunnar Gren (İsveç) – 37 yıl 236 gün (1958'de Almanya karşısında).

Quauhtemoc Blanco (Meksika) – 37 yıl 151 gün (2010'da Fransa karşısında).

Felipe Baloy (Panama) – 37 yıl 120 gün (2018'de İngiltere karşısında).

Marko Arnautović (Avusturya) – 37 yıl 58 gün (2026'da Ürdün'e karşı).

Obdulio Varela (Uruguay) – 36 yıl 279 gün (1954'te İngiltere karşısında).

Martin Palermo (Arjantin) – 36 yıl 227 gün (2010'da Yunanistan'a karşı).