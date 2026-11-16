Ronaldo'nun annesi Portekiz Milli Takımı'nı ihanetle suçladı, Jesus yanıt verdi

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Danimarka'ya 4-1'lik aşağılayıcı bir skorla yenilen Portekiz Milli Takımı'na sert sözlerle yüklendi. Aveiro, yenilginin tamamen hak edildiğini vurgularken milli takımın kaybetmesinden mutluluk duyduğunu da itiraf etti.

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Tartışma yaratan açıklamalar, Aveiro'nun Portekiz Milli Takımı'nı dünyaca ünlü futbol yıldızı oğluna hak ettiği saygıyı göstermemekle suçlamasının ardından geldi.

Ronaldo'nun annesi, özellikle oğlu için düzenlenen onurlandırma törenine tepki gösterdi ve bu törenin oğlunun yokluğunda değil, kendisi oradayken yapılması gerektiğini savundu.

Aveiro, "Cristiano üzgün, işlerin farklı ilerlemesini isterdi. Ona ihanet ettikleri için üzüldü, ben de üzgünüm" dedi.

Aveiro şöyle devam etti: "Yenilgi tamamen hak edilmişti ve buna sevindim. Onurlandırma töreni o oradayken yapılmalıydı."

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Aveiro, Ronaldo'nun futbol kariyerine başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'un, 5 kez Ballon d'Or kazanan yıldızı nasıl onurlandırması gerektiğini çok iyi bildiğini vurguladı.

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Aveiro sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada, Sporting'de onu onurlandıracağız. Burada onun değerini biliyorlar. Ama milli takımda, takım arkadaşlarından bile saygı görmedi."

Jesus'tan yanıt

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun tartışma yaratan açıklamalarına yanıt verdi.

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Jesus, RTP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şimdi de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi yanıt vermem gerekiyor? O benim de annem... Cristiano Ronaldo'nun annesi çok saygı duyduğum bir hanımefendi, ne diyebilirim ki? Anne her zaman annedir, bu gerçeği değiştiremezsiniz. Açıklamalarını anlayışla karşılıyorum."

Jesus şöyle devam etti: "Gürültü mü? Evet, doğru, ama anne her zaman annedir ve bana düşen tek şey ona saygı göstermek. Anne, çocuklarını her zaman ölümüne savunur. Çocuklarını yetiştirmek için çok sıkıntı çekmiş, çok değerli bir anne."

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Öte yandan Jesus, Real Madrid kaynaklı raporlarda hafta sonundaki maçta forma giyebileceği belirtilen Bernardo Silva'nın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili de konuştu ve şu yanıtı verdi: "Bu konuda kimse doktordan daha iyi bilemez, ben sağlık ekibinin bir parçası değilim."

Jesus sözlerini şöyle sürdürdü: "Bernardo Silva ve Fábio Silva, yardımcılarımdan Pedro'nun gözetiminde uzun pas ve hareketlenme üzerine bazı çalışmalar yapmak istedi. Ardından Bernardo kas sorunundan yakındı. Sağlık ekibi akşam saatlerinde durumu bana bildirdi ve küçük bir sorun yaşadığını açıkladı."

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Portekizli teknik adam şöyle ekledi: "Ama teşhisi koyan kişi ben değilim. Sağlık ekibinin bana ilettiği şey, iki maç arasında sadece iki gün olduğu için Bernardo'yu bu maça hazırlamaya yetecek kadar zaman olmadığıydı."

Jesus devam etti: "Hafta sonunda, daha fazla zaman olacağı için durum farklı olabilir ama bu soruyu yanıtlayabilecek kişi doktor. Sakatlık kasla ilgili ve bir rahatsızlık hissinden kaynaklanıyor."

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Jesus sözlerini şöyle tamamladı: "Büyük takımlarda oynayan Bernardo ayarındaki oyuncular, milli takıma gelip maçlarda forma giymediklerinde mutlu olmazlar."