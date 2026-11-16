Ronaldo'nun annesi Portekiz Milli Takımı'nı ihanetle suçladı, Jesus'tan yanıt geldi

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Danimarka'ya 4-1'lik küçük düşürücü bir yenilgi alan Portekiz Milli Takımı'na sert sözlerle yüklendi. Aveiro, yenilginin tamamen hak edildiğini vurgularken milli takımın kaybettiğini görmekten mutluluk duyduğunu da itiraf etti.

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Tartışma yaratan açıklamalar, Aveiro'nun Portekiz Milli Takımı'nı dünya futbolunun yıldızı olan oğluna hak ettiği saygıyı göstermemekle suçlamasının ardından geldi.

Ronaldo'nun annesi, oğlu için düzenlenen onurlandırma törenine özellikle tepki gösterdi ve bu törenin oğlunun yokluğunda değil, onun da orada bulunduğu bir anda yapılması gerektiğini savundu.

Aveiro şunları söyledi: "Cristiano üzgün, işlerin farklı ilerlemesini isterdi. Ona ihanet ettikleri için üzüldü, ben de üzgünüm".

Aveiro sözlerine şöyle devam etti: "Yenilgi tamamen hak edilmişti ve buna sevindim. Onurlandırma töreni onun yanındayken yapılmalıydı."

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Aveiro, Ronaldo'nun futbol kariyerine başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'un, 5 kez Ballon d'Or kazanan yıldızı onurlandırmanın doğru yolunu çok iyi bildiğini vurguladı.

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Aveiro ayrıca şunları dile getirdi: "Burada, Sporting'de onu onurlandıracağız. Burada onun değerini biliyorlar. Ama milli takımda, takım arkadaşlarından bile saygı görmedi."

Jesus'tan yanıt

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun tartışma yaratan açıklamalarına yanıt verdi.

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Jesus, RTP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine yanıt mı vermem gerekiyor? O benim de annem... Cristiano Ronaldo'nun annesi çok saygı duyduğum bir hanımefendi, ne diyebilirim ki? Anne her zaman annedir, bu gerçeği değiştiremezsiniz. Açıklamalarını anlıyorum."

Jesus şöyle devam etti: "Gürültü mü? Evet, doğru, ama anne her zaman annedir ve bana düşen tek şey ona saygı göstermek. Anneler çocuklarını her zaman ölümüne savunur. O çok değerli bir anne, çocuklarını yetiştirmek için çok çile çekti."

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Öte yandan Jesus, Real Madrid cephesinden gelen haberlerde oyuncunun hafta sonundaki maçta forma giyebileceğinin belirtilmesinin ardından Bernardo Silva'nın kadro dışı kalmasına da değindi ve şöyle konuştu: "Bu konuda doktordan daha iyi bilen kimse yok, ben sağlık ekibinin bir parçası değilim."

Jesus açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bernardo Silva ve Fábio Silva, yardımcılarımdan Pedro'nun gözetiminde uzun pas ve hareketlenme çalışması yapmak istediler. Ardından Bernardo kas sorunundan şikâyet etti. Sağlık birimi akşam saatlerinde durumu bana bildirdi ve küçük bir sorun yaşadığını açıkladı."

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Jesus ekledi: "Ama teşhisi koyan kişi ben değilim. Sağlık ekibinin bana ilettiğine göre, iki maç arasında yalnızca iki gün olduğu için Bernardo'yu bu maça hazırlamaya yetecek zaman yoktu."

Jesus şunları da söyledi: "Hafta sonunda daha fazla zaman olacağı için durum farklı olabilir ama bu soruyu yanıtlayabilecek kişi doktor. Sakatlık kas kaynaklı ve bir rahatsızlık hissiyle ilgili."

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Jesus sözlerini şöyle tamamladı: "Büyük takımlarda oynayan Bernardo ayarındaki oyuncular, milli takıma gelip maçlarda forma giymediklerinde mutlu olmazlar."