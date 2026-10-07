Dünya futbolunun en çarpıcı tesadüflerinden birinde, sahalar neredeyse aynı anda dünyanın iki futbol kutbu Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yle alev aldı. Portekizli yıldız, ülkesinin milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ayrıntılarını açığa çıkaran ateşli bir açıklamayla ortaya çıkarken, Arjantinli rakibi ise Arjantin Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerinin sona erdiğini duyurarak tarihi bir anla randevulaşıyordu.

Ronaldo sessizliğini bozmayı tercih etti; Portekiz Milli Takımı'nın içinde yaşananlara ateş açarak Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ayrıntılarını taraftarların önüne serdi. Bu da sosyal medyayı tutuşturdu ve Portekiz'in kaptanının geleceği ile ülkesinin milli takımıyla ilişkisi hakkında geniş bir tartışmanın kapısını açtı. Ancak diğer tarafta Messi, Arjantin forması altında son maçını oynadıktan sonra tamamen farklı bir an yaşıyordu; bu sahne küresel bir gündeme dönüştü.

Ronaldo'nun adı ateşli açıklaması nedeniyle güçlü bir şekilde gündemdeyken, Messi'nin adı ise son yıllarda zaferlere taşıdığı milli takıma yaptığı tarihi vedayla ilişkilendiriliyordu. İşte burada sahanın dışında başka bir savaş ortaya çıktı; her efsanenin adının aratılması yoluyla dünya genelindeki taraftar ilgisiyle ölçülebilen bir savaş.

Messi, arama savaşında Ronaldo'yu silip süpürüyor





Cristiano Ronaldo'nun açıklamasının yarattığı medya gürültüsünden uzakta, arama göstergeleri Lionel Messi'nin dijital savaştaki dikkat çekici üstünlüğünü ortaya koydu. Son 24 saat içinde Google Trends üzerinden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kelimeleri karşılaştırıldığında, Messi küresel ilginin zirvesinde Portekizli rakibiyle arasında büyük bir farkla yer aldı.

Arjantin'de Messi'nin üstünlüğü sürpriz değildi, Ronaldo ise Portekiz'de kendini kabul ettirdi; ancak diğer pazarlarda Messi'nin Ronaldo'ya karşı üstünlüğü dünya genelinde çok sayıda ülkeye uzandı.

Brezilya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Almanya'da, iki isim doğrudan karşılaştırıldığında arama terazisi daha belirgin bir şekilde Messi'den yana ağır basıyordu. Arjantinli yıldız ayrıca Avrupa ve Güney Amerika dışındaki pek çok büyük futbol pazarında da üstün göründü ve böylece karşılaştırma, iki efsane arasındaki alışılmış bir rekabetten, milli takıma vedasıyla aynı zamana denk gelen saatlerde küresel ilgide Messi'nin büyük bir oranla üstünlüğüne dönüştü.

Böylece, Ronaldo tartışmayı tutuşturan açıklaması sayesinde Portekiz içinde olaya hâkim olsa da, Arjantin ile yaptığı son çıkışı Ronaldo'nun krizinden daha büyük bir ilgi çeken bir olaya dönüştükten sonra, küresel dijital savaşta son sözü söyleyen Messi oldu.

Ronaldo, tarihi rakibinin ayağının altındaki halıyı çekmek ve küresel ilgiyi Jorge Jesus ile yaşadığı krize çevirmek amacıyla, açıklamasını Messi'nin uluslararası arenaya veda etmesinden saatler önce yapmak için bu zamanlamayı bilerek seçmiş olsa bile, bu plan pratikte işe yaramadı; en azından dünyanın çok sayıda ülkesinde iki isim arasında arama göstergelerinde yapılan doğrudan karşılaştırmaya göre. Rakamlar, Messi'nin uluslararası vedasının dünya genelinde en çok dikkat çeken olay olduğunu doğruladı.



