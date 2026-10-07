Cristiano Ronaldo'nun dün akşam, Salı günü yayımladığı uzun açıklama, Portekiz'deki havayı yatıştırmayı başaramadı; aksine, milli takımın tarihi yıldızı etrafındaki ayrışmayı daha da keskinleştirdi. Zira açıklamasında, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ayrıntılarını, "Seleção" kampından öfkeyle ayrılmasının ardından gözler önüne sermişti.

Ronaldo meselesi Portekiz basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. 41 yaşındaki oyuncu, Norveç karşısında yedek kulübesinde oturması, ardından maça girmeden ısınma hareketleri yapmasının ardından yaşananlara ilişkin kendi anlatımını sunmaya çalıştığı, adeta eksiksiz bir öykü gibi uzun bir açıklama yayımlamayı tercih etmişti.

Ronaldo'nun anlatımına göre, krizin sorumlusu Jesus'tu. İki taraf, teknik direktörün olayla ilgili medyaya bir açıklama yapması konusunda anlaşmış, ancak bu gerçekleşmemiş, böylece aralarındaki anlaşmazlıklar derinleşmişti.

Ronaldo'nun açıklaması krizi alevlendirdi

Ronaldo açıklamasında milli takımdan emekliliği düşünmediğini vurgulayıp milli takıma dönüş kapısını açık bıraksa da, bu adımı tartışmaları yatıştırmadı; aksine kendisine yönelik eleştirilerin daha da artmasına katkıda bulundu.

Sosyal medyadaki tepkiler, Ronaldo'nun milli takımdaki kariyerinin, yirmi yılı aşkın başarı ve anıdan sonra farklı bir sonla noktalanmasını dileyen bir kesim Portekiz taraftarındaki üzüntü halini yansıtıyor.

Lionel Messi ile yapılan kıyaslama eleştirilerin dozunu artırdı. Zira Arjantinli yıldızın ülkesinin milli takımına vedası dokunaklı duygular ve geniş çaplı bir onurlandırma eşliğinde gerçekleşmişken, Ronaldo kendisini teknik heyet ve Portekiz Futbol Federasyonu ile büyük bir krizin ortasında buldu.

"Foot Mercato" ağının yayımladığı bir habere göre, bazı Portekiz medya organlarındaki eleştirilerin dozu, Ronaldo'nun açıklamasını gerçeklikten kopuk olarak nitelendirmeye kadar vardı.

"Ronaldo'nun kibri Eusébio'yu bile unuttu"

"O Jogo" gazetesi, Ronaldo'yu en çok eleştiren medya organlarından biriydi. Gazetenin yazarlarından biri, oyuncunun ve içinde Al-Nassr kulübünden çalışanlar ile başkalarının yer aldığı kişisel ekibinin, milli takım teknik direktörünün basın toplantısı salonuna gidip Ronaldo'nun bahsettiği sekiz maddeyi içeren bir açıklamayı okuyacağını nasıl düşünebildiğini sorguladı.

Yazar özellikle Ronaldo'nun açıklamasının altıncı maddesi üzerinde durdu; bu maddede Ronaldo kendisini efsaneler Pelé ve Maradona ile kıyaslamıştı.

Yazar eleştirerek şöyle yazdı: "Ronaldo'nun kibri Eusébio'yu bile unuttu. Mesele tamamen kibirle ilgili."

Yazara göre Ronaldo, Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'yı hedef almak için kendisini meselenin merkezine yerleştirdi; ancak bundan daha ileri giderek, yaşananların oyuncunun milli takım kariyerinin sonu anlamına gelebileceğini değerlendirdi.

En büyük kaybeden Portekiz Milli Takımı

Ronaldo etrafındaki ayrışmaya rağmen, Portekiz'de üzerinde uzlaşılmış gibi görünen bir nokta var: krizin en büyük kaybedeninin milli takım olduğu.

Zira mesele, Ronaldo'nun takım arkadaşlarından hiçbirinin açıklamasını yayımladığından bu yana onu savunmak ya da açıkça destek vermek üzere ortaya çıkmadığı bir dönemde milli takım kampının üzerine gölge düşürdü.

Portekiz kamuoyu da milli takım kaptanının geleceği konusunda ikiye bölündü.

"A Bola" gazetesinin yayımladığı bir ankette, katılımcıların %71'i Ronaldo'nun milli takıma dönemeyeceği görüşünde; %6'sı ise verdiği sözü tutmadığı için krizin sorumluluğunu Jesus'a yükleyerek onu savundu. %13'ü ise çözümün, tüm tarafların bir araya oturup anlaşmazlığı sonlandırması ve sükûnete dönülmesinde yattığına inanıyor.

Ronaldo'nun da kendisini savunanları var

Ancak eleştiriler oybirliğiyle değildi; Ronaldo hâlâ, aralarında oyuncuya yakın isimlerden sayılan İspanyol gazeteci Edu Aguirre ve İngiliz Piers Morgan'ın da bulunduğu bazı tanınmış medya seslerinin desteğine sahip.

Portekiz'de ise onu en çok savunanlardan bazılarına, Ronaldo'nun %30 hisseye sahip olduğu "Medialivre" grubuna bağlı "Record" gazetesinde rastlanabiliyor.

Gazeteci Bernardo Ribeiro dün, Ronaldo'nun Portekiz Federasyonu ile ilişkisini onarmadan önce uzun bir yol katetmesi gerektiğini kabul etti; ancak federasyon yetkililerine yönelik eleştirilerinde daha da sertleşerek onları, Jorge Jesus ile çalışan kişilerin etkisi altında kalan "ahmaklar" olarak nitelendirdi ve ayrıca onları "Medialivre'de çalışan bazı kişilerin itibarını zedelemekle" suçladı.

Gözler Jorge Jesus'a çevriliyor

Ronaldo'nun, milli araya denk gelen dönemde milli takım kampından ayrılması nedeniyle bir cezaya çarptırılması bekleniyor; ancak en büyük soru, mevcut durumda milli takım saflarına dönmesinin mümkün olup olmadığı.

Ronaldo, 234 maçla Portekiz forması altındaki milli maç sayısı rekoruna sahip; ayrıca 146 golle milli takımın tarihi gol kralları listesinin başında yer alıyor. Bu da onun "Seleção" ile geleceğine ilişkin her kararı olağanüstü bir öneme kavuşturuyor.

Gözler şimdi Kasım ayındaki gelecek milli araya çevrildi. Portekiz, 14 Kasım'da Danimarka'yı ağırlayacak, ardından aynı ayın 17'sinde Galler'e konuk olacak.

En dikkat çekici soru ise şu: Jesus, Ronaldo'yu yeniden davet edecek mi?

"A Bola" gazetesi bu soruyu açıkça ortaya attı ve mevcut tartışmanın, Portekiz kaptanının gelecek milli arada davet edilip edilmeyeceğini sorgulamayı meşru kıldığını değerlendirdi.

Aynı zamanda Jesus da, şimdiye kadar Ronaldo ile yaşanan anlaşmazlığın ayrıntılarına girmekten kaçınmasının ardından, krize ilişkin kendi anlatımını ortaya koymakla yükümlü olacak.