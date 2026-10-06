Dikkat çeken bir zamanlamayla Portekizli kaptan Cristiano Ronaldo sessizliğini bozmayı ve ülkesinin milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ayrıntılarını açıklamayı seçti. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının üzerinden günler geçmişti. Ancak dikkat çeken nokta, Don'un açıklamasının Lionel Messi'nin Benin karşısında Arjantin Milli Takımı forması altındaki son maçına hazırlandığı güne, Monumental Stadı'ndaki tarihi bir geceye denk gelmesiydi.

Bu açıklama çarpıcı bir soruyu da beraberinde getiriyor: Ronaldo'nun açıklamasının zamanlaması bir tesadüf müydü, yoksa Portekiz'in kaptanı, dünyanın gözlerinin tarihi rakibine çevrildiği bir günde spot ışıklarından kendisine de bir pay ayırmak mı istedi?

Ronaldo bu kez kısa bir mesajla yetinmedi, Jesus ile yaşananlarla ilgili hikâyenin tamamını anlattı. Milli takımda nasıl yer alacağına dair önceden varılmış bir anlaşma bulunduğunu, teknik direktörün üzerinde anlaşılan hususlara uymadığını hissettiğini açıkladı. İşlerin, Norveç karşısında forma giymemesinin ardından iyice çıkmaza girdiğini, ardından Danimarka maçına ilk 11'de başlamayacağının kendisine bildirildiğini, bunun üzerine kamptan ayrılmaya karar verdiğini anlattı. Yaklaşık bir hafta önce yaşanan ve Portekiz ile dünya futbolunda geniş yankı uyandıran bu olayın ardından Ronaldo bugün tekrar ortaya çıkarak tavrını ayrıntılarıyla açıkladı ve takımdan ayrılma biçimi için özür diledi.

Ancak zamanlama, hikâyenin en çarpıcı kısmı olmaya devam ediyor. Zira Ronaldo yalnızca yaşananların gerçeğini açıklamak istiyorduysa, neden bugüne kadar bekledi? Özellikle de Portekiz kampından ayrılma krizi eylül sonunda başlamışken; Portekiz Milli Takımı uluslararası ara maçlarını kaptanı olmadan tamamlamış ve UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turuna yükselmeyi garantilemişken; üstelik son maçları iki gün önce bitmişken.

Gelecek maçlar ARG Hazırlık Maçları 19:00 BEN

Bu da Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde konuşma fırsatına sahip olduğu halde, Messi ve Arjantin futbolu için istisnai bir öneme sahip olan 6 Ekim gününe kadar beklemeyi seçtiği anlamına gelebilir.

İşte burada görmezden gelinmesi güç bir karşılaştırma ortaya çıkıyor. Messi, iki asrı aşan bir uluslararası kariyerin ve bu süreçte kazandığı iki Copa America ile bir Dünya Kupası'nın ardından, Monumental Stadı'nda on binlerce taraftarın katıldığı büyük bir törenle, Benin karşısında Arjantin Milli Takımı'ndaki son maçına hazırlanıyor. Bu nedenle söz konusu etkinlik, bir süredir dünya genelinde futbol ve medya gündemine damga vuracak en güçlü aday olarak görülüyordu. Peki Ronaldo, adını aynı gün yeniden haberlerin ön saflarına taşıyan bir açıklamayla, uzaktan da olsa Messi'nin veda gecesine ortak olmak mı istedi?

Daha da çarpıcı olanı, Ronaldo ve Messi arasındaki rekabetin yalnızca iki büyük oyuncu arasındaki bir mücadele olmaması, aksine modern futbol tarihinin en meşhur rekabetlerinden biri olmaya devam etmesidir. İkili uzun yıllar boyunca Ballon d'Or için, Avrupa kupaları için, rekorlar ve takımsal başarılar için yarıştı; iki farklı kuşağın ve iki farklı oyun tarzının karşılaştırıldığı kalıcı bir başlığa dönüştüler. Bu nedenle birini ilgilendiren herhangi bir olay çoğu zaman diğerine de yansıyor; özellikle de söz konusu olan, Messi'nin uluslararası kariyerinin sonu gibi tarihi bir an olunca. Üstelik Ronaldo da kendi payına, Portekiz Milli Takımı'ndaki yolculuğunun ne zaman biteceğini henüz kesin olarak belirlemiş değil.

Yine de Ronaldo'dan, spot ışıklarını Messi ile paylaşmak için bu tarihi kasıtlı olarak seçtiğini söyleyen doğrudan bir işaret gelmiş değil. Bu nedenle mesele, gerçekler değil sorular alanında kalmaya devam ediyor. Belki de Portekizli yıldız, ülkesinin milli takım maçları bittikten ve kriz yatıştıktan sonra kendi hikâyesini açıklamanın artık uygun bir zaman olduğunu düşündü. Belki de aynı zamanda, futbolun en büyük veda anlarından birine sahne olacak bir gecede sahneyi tamamen tarihi rakibine bırakmak istemedi.

Ancak kesin olan şu ki, açıklamanın zamanlaması hikâyeye bambaşka bir boyut kazandırdı ve şu soruyu güçlü bir şekilde gündeme getirdi: Olaylarla dolu yoğun bir takvimde yaşanan basit bir tesadüf müydü, yoksa Ronaldo dolaylı bir yoldan, Messi'nin gecesinin kendi varlığından tamamen yoksun olmayacağını mı söylemek istedi?



