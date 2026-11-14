Ronaldo'nun 11 kopyası: Portekizli oyuncular Cristiano'yu olağanüstü bir şekilde canlandırdı

"Record" gazetesi, Portekiz Milli Takımı oyuncularının Braga stadının çimlerine, sırtlarında "Ronaldo" isminin yazılı olduğu 7 numaralı formayla çıktığını aktardı.

İlk 11'de yer alan oyuncular, milli takımın eski kaptanına saygı duruşu olarak Cristiano Ronaldo'ya ait 7 numaralı formayı giydi ve Portekiz milli marşı çalındıktan sonra bile bu formayı giymeye devam etti.

Maçın başlamasıyla birlikte her şey normale döndü ve Portekiz Milli Takımı oyuncuları maça özel her zamanki formalarını giydi.

Aynı zamanda "The Guardian" gazetesi, Portekiz'in Cristiano Ronaldo'nun mirasına saygı duruşu olarak ve bu numaranın ülke tarihindeki en büyük futbol ikonuyla sonsuza dek bağlı kalmasını güvence altına almak amacıyla 7 numaralı formanın tasarımında kalıcı bir değişiklik yaptığını belirtti.

Ronaldo'nun kariyeri 23 yıla yayıldı; bu süre zarfında 246 uluslararası maça çıktı ve 146 gol kaydetti. Ardından 5 Kasım'da, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz forması altındaki son maçı, geçtiğimiz 24 Eylül'de, UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Galler'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaydı.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesinde, X platformundaki hesabı üzerinden ikonik 7 numaralı forma için yeni ve benzersiz bir tasarım paylaştı; amacı Ronaldo'nun giydiği versiyonu sonsuza dek ölümsüzleştirmekti.

7 numarada yapılan bu basit değişiklik, erkek milli takımlar düzeyinde en çok gol kaydeden isim olarak tarihi rekoru kırdığı Portekizli yıldızın futbol kariyerine bir saygı duruşu niteliğinde geldi.

Ayrıca ülkesini, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak tarihindeki ilk büyük kupaya taşıdı; ardından 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa daha hanesine yazdı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki 23 yıla yayılan kariyeri boyunca ikonik 7 numaralı formayı 20 yıl boyunca giydi.

Portekiz Milli Takımı, sosyal medya hesapları üzerinden "Yeni bir 7 numaranın ortaya çıkma vakti geldi, çünkü sonsuza dek ölümsüz kalacak bir numara var" ifadelerini paylaştı.

Paylaşım, İngilizcede GOAT kısaltmasıyla kullanılan "tüm zamanların en iyisi" ifadesine atıfla keçi emojisini içeriyordu.

Paylaşım ayrıca, Avrupa'da bu rakamın yazımında yaygın olan yönteme uygun şekilde 7 rakamını kesen yatay bir çizginin eklenişini gösteren bir video klip içeriyordu; bu, Ronaldo'nun ardıllarının aynı numarayı giydiklerinde bu ağır mirası devralacaklarına bir işaretti.