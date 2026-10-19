Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığı çözüp milli takıma geri dönebileceğine hâlâ inanıyor.

Son milli ara döneminde 41 yaşındaki Ronaldo, teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'ya geçici bir men cezası uygularken, hakkında alınacak nihai cezayı henüz açıklamadı.

Ronaldo'nun doğduğu şehir olan Funchal'daki belediye binasında, Portekiz Federasyonu'nun bir etkinliği kapsamında düzenlenen buluşmada Proença şöyle konuştu: "Portekiz futbolunun yetiştirdiği en büyük değerin, kaptanımız Cristiano Ronaldo'nun memleketindeyiz."

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ESPN'in aktardığına göre, Proença sözlerine şöyle devam etti: "Kaptanımız Cristiano Ronaldo, takımımızın temel unsurlarından biridir."

Proença, geçen sezon Suudi ekibi Al-Nassr'da Portekizli yıldızın teknik direktörlüğünü yapan ve onunla birlikte Suudi Arabistan Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanan Jorge Jesus ile Ronaldo arasındaki anlaşmazlığın çözülebileceği yönündeki iyimserliğini dile getirdi.

Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasından kısa bir süre sonra bir açıklama yayınlayarak Jorge Jesus'u kendisine verdiği "sözü çiğnemekle" suçlamıştı. Aynı açıklamada Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun vereceği her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu teyit ederken, milli takımla oynamayı sürdürme isteğinin de altını çizmişti.

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde önümüzdeki kasım ayında Danimarka ve Galler'e karşı oynayacağı iki maçı kaldı.