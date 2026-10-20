Avustralyalı Ange Postecoglou yönetimindeki Al Nassr'ın teknik heyeti, bu akşam Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftası kapsamında Neom ile oynayacağı karşılaşmaya çıkacağı ilk on bir kadrosunu açıkladı. Dünya devi bu maçta üç puanı toplamayı ve lider koltuğu için verdiği mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyor.

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Al Nassr'ın hücumunu Neom karşısında Portekizli Cristiano Ronaldo yönetiyor; takımın galibiyet için güvendiği bir hücum hattının parçası olarak sahada olacak. Ev sahibi ekip ise rakibini durdurmak ve olumlu bir sonuçla ayrılmak için büyük hedeflerle maça çıkıyor.

Al Nassr'ın ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Bento Matheus.

Savunma hattı: Nawaf Boushal, Inigo Martinez, Abdulelah Al Amri, Ayman Yahya.

Orta saha: Abdullah Al Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa.









Beklenen karşılaşma öncesinde Neom teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'yu hâlâ bir sorun rahatsız ediyor; o da yedek kulübesinde farkı net biçimde yaratacak isimlerin bulunmaması. Güçlü alternatifler Iraklı Haydar Abdulkerim ve Sami Al Najei ile sınırlı kalıyor.

Karşılaşma, Roshn Ligi puan tablosundaki konumlarını iyileştirme mücadelesi veren iki takım için de büyük önem taşıyor. Al Nassr rekabeti sürdürme gücünü teyit etmeyi beklerken, Neom saha ve taraftar avantajını kullanarak kendisine müsabakadaki yolculuğunda güçlü bir ivme kazandıracak bir sonuç almayı umuyor.

Al Nassr, 8 maçta elde ettiği 19 puanla Suudi Roshn Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor; 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 yenilgi gördü. Neom ise 9 maçta topladığı 16 puanla altıncı sırada bulunuyor; 5 maç kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 maç kaybetti.