Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesinde Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu ve bu kararı almasına neden olan sebepleri uygun zamanda açıklayacağını vurgularken, adeta bir veda niteliği taşıyan sözler sarf etti.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, Danimarka'daki milli takım konaklama tesisinden ayrılmasının ardından, özel uçağının Madrid'e dönüş için hazırlanmasıyla eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından resmi bir açıklama yayınladı.

Ronaldo açıklamasında şunları söyledi: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım bir görüşmenin ardından, milli takım kampından ayrılmaya karar verdim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Uygun zamanda, her zaman kendimi adadığım milli takımdan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım."

Portekiz kaptanı mesajını şu sözlerle noktaladı: "Şimdi Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı."

Ronaldo krizinde ne oldu?

Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un takım kaptanının Kopenhag'daki antrenmana katılacağını doğrulamasından sadece birkaç dakika sonra, milli takım kampındaki gerginliği daha da artıran yeni bir gelişmeyle üst üste üçüncü gün Portekiz Milli Takımı'nın antrenmanlarına katılmadı.

Portekiz gazetesi "A Bola"ya göre, Ronaldo bugün çarşamba günü, Francisco Conceição dışındaki tüm takım arkadaşları sahada yerini almaya başladığı sırada, Danimarka'nın başkentindeki Parken Stadyumu'ndan Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla ayrıldı.

Ronaldo'nun ayrılışı, Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısından sadece birkaç dakika sonra gerçekleşti; Jorge Jesus söz konusu toplantıda 41 yaşındaki forvetin antrenmanlara katılacağını doğrularken, kadro dışı kalma durumunun sürebileceğine de işaret etmişti.

Jesus şöyle konuştu: "Dün antrenmanı reddetmedi. Francisco Conceição sakat olduğu için antrenman yapmadı, João Félix'i ise yorgunluk durumunu hafifletmeye çalıştığımız için çalıştırmadık; Cristiano ise spor salonunda çalışma yaptı. Bugün antrenman yapacak. Dördüncü gün, dolayısıyla antrenman yapacak."

Portekizli teknik direktör, Ronaldo'nun oynaması konusundaki kararından da bahsederek, kadroyla ilgili nihai kararın kendisine ait olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "İstediğim şeye söz verebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça ilk on birde başlamayacağını, yedek kulübesinde olacağını söyledim. Ona 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynar, ihtiyaç duymazsam oynamaz. Hiçbir oyuncu fikirlerimi değiştiremez, ne o ne de futboldaki başka biri, hatta hiçbir başkan bile; bu asla olmayacak."