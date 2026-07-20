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Ronaldo, Messi ve FIFA’ya yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını destekliyor

C. Ronaldo
L. Messi
Arjantin
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
Portekiz
Arjantin
İspanya

Dikkatsizlik mi, yoksa kasıtlı mı?

Portekizli futbol efsanesi ve Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forvet olarak oynayan Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Lionel Messi’ye yöneltilen suçlamaları destekledi.

Ronaldo, Instagram'daki resmi hesabından, Arjantin, Messi ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'yı yolsuzlukla suçlayan İspanyol gazeteci Pilar Losantos'un videosuna beğeni verdi.

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda hakemlerden ayrıcalıklı muamele gördüğü yönünde çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmıştı; "Tango Dansçıları", final maçında İspanya'ya yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Portekiz ise İspanya’ya karşı 1-0 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda etmişti.

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