Cristiano Ronaldo ile Leo Messi arasındaki rekabet bir inanç meselesi. Bunu, San Paolo Yayın Grubu'na bağlı haftalık "Maria con te" dergisi ortaya koyuyor. Dergi, bayilerdeki sayısının kapağını CR7 ve eşi Georgina'ya ayırırken, 2014'te Brezilya'daki Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin ile Almanya arasındaki maç öncesinin CR7 açısından da hareketli geçtiğini anlatıyor.





TALEP - Portekizli yıldız, Meryem Ana'nın bir heykeli önünde özel bir lütuf için dua etti: ezeli rakibi Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin'in Almanya Milli Takımı'na kaybetmesi. Bu dilek kabul edildi; bunu gerçeğe dönüştüren ise Gotze'nin uzatmaların ikinci devresinin sekizinci dakikasında attığı gol oldu.





İNANÇ - Golcü oyuncu geçen mayısta da şöyle demişti: "Her hafta kiliseye gidiyorum ve Tanrı'ya bana verdiği her şey için her zaman şükrediyorum. O'ndan hiçbir şey istemiyorum, yalnızca ailemi ve arkadaşlarımı koruduğu için O'na teşekkür ediyorum. Katoliğim, bu yüzden sahip olduğum her şey için her zaman O'na şükretmeye çalışıyorum."



















