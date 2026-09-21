Amerikan "RedBird Capital Partners" şirketinin öncülüğünde, Suudi yatırımcıların da yer aldığı bir yatırım ortaklığı, Al Nassr kulübündeki bir hissenin devralınması için "Kamu Yatırım Fonu" ile müzakerelere başladı. Taraflar anlaşmayı mevcut sezonun sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Bir kaynağın "Asharq Bloomberg"e verdiği bilgiye göre, ortaklık kulüpteki bir hisseyi devralmak için bir teklif sundu. Kaynak, geçtiğimiz dönemde ortaklık temsilcileri ile Al Nassr'ın tamamına sahip olan "Kamu Yatırım Fonu" arasında toplantılar yapıldığını da belirtti.

Kaynağa göre ortaklık; başkanlığını Gerry Cardinale'nin yürüttüğü "RedBird Capital Partners", Suudi "Al Wasail Şirketi" ve iş insanı ve Al Nassr'ın eski başkanı İbrahim el-Muhaydib'den oluşuyor.

Müzakereler taraflar arasında hâlâ devam ederken, Fon kendisine sunulan seçeneklere ve tekliflere açık bir tutum sergiliyor.

İtalyan "Calcio e Finanza" sitesi, görüşmelerin henüz son aşamalarına yaklaşmadığını ve taraflar arasında bağlayıcı bir anlaşmaya varılmadığını aktardı.

"RedBird Capital Partners" müzakerelere ilişkin yorum yapmayı reddederken, "Al Wasail Şirketi" ve el-Muhaydib, "Asharq Bloomberg"in sorularına yanıt vermedi.

Spor Bakanlığı, geçtiğimiz 19 Ağustos'ta kâr amacı gütmeyen kuruluşa ait yüzde 25'lik hisseyi "Kamu Yatırım Fonu"na devretmiş, böylece Fon'un Al Nassr kulübündeki mülkiyeti yüzde 100'e yükselmişti. Fon, kulüp hisselerinin yüzde 75'ini 2023 yazında devralmıştı.

Ronaldo ortaklığa katılmaya aday

Ortaklığa yakın bir kaynak "Asharq Bloomberg"e, yatırımcıların, Al Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun anlaşmaya bir yatırımcı olarak dahil edilmesini talep ettiğini söyledi. Kaynak bunun, sözleşmesindeki, kulübün özel yatırıma açılması durumunda kulüp mülkiyetinin yüzde 20'sini elde etmede kendisine öncelik tanıyan bir maddeye dayandığını belirtti.

Portekizli "A Bola" gazetesi geçtiğimiz hafta, Ronaldo'nun ortaklığa katıldığını yazmış ve ortaklıktaki her üyenin en az 100 milyon dolar yatırım yapmakla yükümlü olduğunu, bunun potansiyel yatırımların toplamını yaklaşık 500 milyon dolara çıkarabileceğini belirtmişti.

"RedBird Capital Partners", İtalyan "AC Milan" ve Fransız "Toulouse" kulüplerinin tamamına sahip olmakla birlikte, İngiliz "Liverpool" kulübünde de yüzde 10'u aşan bir hisseye sahip.