Ronaldo Manchester United yönetimine yeni teknik direktör ismi önerdi

Ole Gunnar Solskjaer ile arası kötü olan Cristiano Ronaldo, yönetimden teknik direktör değişikliği talep ederken, bir de isim önerdi.

Cristiano Ronaldo transferiyle rüzgarı arkasına alan ve bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Manchester United'da sular durulmuyor. Ligde oynadığı son üç maçta sadece bir puan toplayabilen İngiliz devinde Portekizli yıldızın, yönetime Ole Gunnar Solskjaer'in yerine başka bir teknik adam önerdiği öne sürüldü.

Ada basınında Solskjaer ile eski takım arkadaşı Ronaldo'nun arası kötü olduğu kaydedilirken, bu haberlere bir yenisi daha eklendi. İspanyol Mega kanalındaki El Chiringuito adlı programda Ronaldo'nun United yönetimine teknik direktörlük için Real Madrid'de birlikte çalıştığı Zinedine Zidane'ı önerdiği belirtildi.

Sadece Real Madrid

Fransız çalıştırıcının Norveçli teknik adamla yolların ayrılması halinde Manchester United'ın en önemli adayı olduğu kaydedilirken, Zidane'ın Ronaldo'nun yanı sıra Raphael Varane ile de geçmişte çalışmış olması da iddiaları güçlendirdi.

Öte yandan Paul Pogba da geçmişte Zidane ile birlikte çalışmak istediğini açıklamıştı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Real Madrid ve Real Madrid B Takımı dışına hiçbir takımda görev yapmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı İspanyol ekibiyle iki La Liga zaferinin yanı sıra üç kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Zidane ayrılığı sonrasında yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğunu belirtmişti.

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