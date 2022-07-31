Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan efsane futbolcu soru işaretlerinin artmasına neden olacak bir harekete imza attı.

Manchester United'ın Premier Lig'in geçtiğimiz sezonunda sergilediği grafiğin ardından Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması sonrasında takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki geleceği, takımının Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçının bitmesini beklemeden stadyumdan ayrılmasıyla birlikte oldukça farklı bir boyuta taşındı.

United'ın sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında kişisel sebeplerden ötürü bu maça dek süre almayan Portekizli efsane, 1-1 sona eren karşılaşmaya ilk 11'de başlasa da devre arasında oyundan çıktı. Erik ten Hag'ın kararıyla oyundan alınan Ronaldo karşılaşmanın bitmesini beklemeden stadyumu terk etti ve soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

Ten Hag kalmasını istiyor

Manchester United'dan ayrılma isteğini şu ana kadar gizlemeyen Ronaldo, Taylan ve Avustralya kamplarında yer almamıştı. Ten Hag her ne kadar 37 yaşındaki oyuncunun satış listesinde olmadığını söylese de kontratının son senesine giren Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamak istemediği bir sır olmaktan öte.

Geçtiğimiz sezonu 24 golle tamamlayan ve takımının en skorer ismi olan Ronaldo, sezon öncesinde hazırlıklarını Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki merkezinde sürdürmüştü. Adı çok sayıda farklı takımla anılan Ronaldo'nun önümüzdeki hafta sonu başlayacak olan Premier Lig'in ilk haftasında sahada olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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