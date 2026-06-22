Ronaldo listenin başında... Mbappé, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın efsanelerinin meşru varisi

Fransız milli takımı ve Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, Salı sabahının erken saatlerinde Irak milli takımının kalesini havalandırarak, büyük turnuvaların efsanevi golcülarının meşru varisi olduğunu kanıtladı.

Kötü hava koşulları ve yağmur altında oynanan maçın başlamasından 14 dakika sonra Mbappé'nin Irak kalesine attığı golle Les Bleus öne geçti.

Mbappé (15 gol), efsane Lionel Messi’nin bu gece Avusturya karşısında kırdığı rekorun (Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu, 18 gol) yakınına gelerek, efsane Cristiano Ronaldo’nun başı çektiği nadir bir Avrupa listesine adını yazdırdı.

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Irak’ta attığı golle Mbappé, Les Bleus formasıyla büyük turnuvalarda uluslararası gol sayısını 16’ya çıkardı (15’i Dünya Kupası’nda, 1’i Avrupa Şampiyonası’nda) ve böylece Alman efsane Jürgen Klinsmann’ın rekoruna eşitledi. Stats Foot istatistiklerine göre, 26 yaşındaki oyuncu büyük turnuvalarda Avrupa’nın en golcü beşinci oyuncusu oldu ve kıtanın birçok efsanesini geride bıraktı.

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda henüz gol atmamış olsa dabu listeyi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda attığı (22) golle başı çekiyor. Onu Alman Miroslav Klose (19), ardından efsane vatandaşı Gerd Müller (18) ve şu anki İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane (17) takip ediyor.

Mbappé, şu anda Dünya Kupası'nın tarihi golcü yarışında Messi için en büyük tehdit olarak görülüyor; zira 26 yaşındaki Mbappé'nin en az iki Dünya Kupası'na daha katılma şansı varken, 38 yaşındaki Messi muhtemelen son Dünya Kupası'nı oynuyor.

Aynı durum, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası toplam gol sayısı açısından Ronaldo için de geçerli; zira 41 yaşındaki “Don” için bu Dünya Kupası sonuncusu olacak.

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